Партизанка Варшавского гетто

Виктория Чарочкина

По ночам она украдкой кормила измученных детей в Варшавском гетто, а после – до утра тренировалась, чтобы устроить им побег. Через два года ей удалось сбежать и вывести из гетто еще многих евреев. Но сама Зофья Ямаика трагически погибла, до конца сдерживая пулеметной очередью наступление немцев. Своим героизмом она спасла жизнь десяткам других партизан.

Она родилась и выросла в Варшаве в хасидской семье, её родители были видными людьми в еврейской городской общине. Редкая фамилия, согласно исследователю Александру Бейдеру, была распространена только в области Варшавы и только среди евреев. Она происходит от польского слова jamajca – как можно догадаться, это переводится как «ямайский ром». Бейдер предполагает, что предком людей, носящих эту фамилию, был торговец, продававший ром, или, возможно, это было прозвище кого-то, кто очень любил этот вид алкоголя. Сейчас, по всей видимости, в Польше не осталось никого с этой фамилией.

Ещё до того, как пришла война, Зофья выделялась среди своих сверстников. Она вступила в молодёжное коммунистическое движение «Спартак», которое активно выступало против растущего фашистского движения в Европе. После оккупации Варшавы немцы запретили движение, и оно ушло в подполье. Как и некоторые другие политические организации, «Спартак» стал одним из главных центров польского сопротивления. Организация печатала антифашистские листовки и распространяла их по Варшаве в условиях непрерывной опасности – немецкие войска были повсюду. Несмотря на угрозу смерти, Зофья оставалась активным членом движения и во многом благодаря её инициативе «Спартак» продолжал свою работу.

В 1940 году немецкое командование объявило о создании гетто. До войны в Варшаве жило больше 350 000 евреев – это около 30% населения города. Почти всех их согнали на территорию размером меньше 3,5 квадратных километра. Из 1800 варшавских улиц в гетто вошло только 73 ­– это всего лишь 2,4% от площади города. Люди жили по шесть-семь человек в одной комнате без электричества, отопления и канализации. Парков и зелёных зон на территории гетто не было, и маленьким детям уже через несколько месяцев было сложно объяснить, что такое поле и лес. В этих условиях оказалась и семья Зофьи. Несмотря на то, что после оккупации Варшавы ей пришлось уйти из школы, она продолжала обучение подпольно – в городе и в гетто нелегально действовали школы, и Зофье даже удалось закончить обучение.

В гетто Зофья стала тренироваться в группе «Спартака», где готовили бойцов сопротивления – их учили сражаться и стрелять из оружия, ввезённого в гетто партизанами. Она была спортивной девушкой и быстро стала лидером группы из пяти человек. Зофья хотела присоединиться к партизанам, чтобы сбежать, но её побег мог поставить под угрозу жизнь родителей, поэтому почти два года она жила в гетто.

Жизнь в гетто тем временем становилась всё хуже, люди умирали от истощения. Появились домовые комитеты – волонтёрские организации, помогающие жителям одного двора. Зофья стала во главе одного из таких комитетов и заботилась о детях: их кормили бесплатным супом и помогали с другими нуждами. Вскоре домовые комитеты стали не только раздавать еду, но и организовывать хоть какой-нибудь досуг: ставили пьесы и устраивали литературные чтения, пытаясь дать детям хотя бы частичное образование. Большинство этих активностей были незаконными.

В июле 1942 года началась массовая депортация евреев из гетто. Их собирали на площади Умшлагплац, разрешали взять с собой еду и вещи и в товарных вагонах отправляли в лагерь смерти Треблинка. На платформе, куда прибывали евреи, даже висело расписание уходящих и приходящих поездов, но оно было фиктивным – из Треблинки никто не уезжал. Большинство прибывших сразу отправляли в газовую камеру и умерщвляли. Среди первых погибших были и родители Зофьи.

Вскоре после их депортации Зофья вместе с партизанами помогла маленькой группе евреев сбежать из гетто. Вырвавшись, они ждали польского курьера, который отвёл бы людей в лес, но тот предал их. Зофью и остальных поймали немецкие солдаты. Удивительно, но их не расстреляли на месте, а отправили в Треблинку. Чудесным образом Зофье удалось опять сбежать – она спрыгнула с движущегося поезда и притворилась мёртвой. Более того, она умудрилась добраться до Варшавы одна и без каких-либо документов. Там ей помогли члены подполья – так у Зофьи появилась фальшивая личность и необходимые бумаги.

В Варшаве Зофья продолжила работу на сопротивление. Она писала для подпольной газеты, которую публиковала Гвардия Людова – военная организация Польской рабочей партии. Здесь девушку снова ждало предательство – её арестовали и отправили в тюрьму Павяк, где содержались члены сопротивления и политические заключенные. Зофью снова могла ждать депортация в лагерь смерти, но немцы не раскрыли её национальность – у нее были арийские документы, и она притворялась католичкой. Она провела в тюрьме три месяца и оказалась на свободе, но вернуться в подполье не смогла – слишком велик был риск снова быть пойманной.

Вскоре Зофье повезло – она случайно встретилась с другой еврейской девушкой, тоже скрывающейся под личиной польской католички. Та помогла ей покинуть Варшаву и присоединиться к группе партизан. Они базировались под Радомом, небольшим городом в ста километрах от Варшавы. Сначала Зофья была связным между партизанскими группами, которые занимались разведкой и саботажем среди немецких войск: пускали под откос поезда, портили военное оборудование, нападали на солдат Рейха. В ходе своих атак партизанам удавалось захватить нацистских шпионов, пытавшихся проникнуть в партизанское сообщество. Зофья перешла в специальную группу, которая занималась ликвидацией этих шпионов. Очень быстро она получила награду генштаба за храбрость и стала ценным бойцом.

В феврале 1943 года, спустя полтора года после её побега из гетто, партизаны устроили атаку на немецкую полицию – это позволило полякам, которых использовали как рабов, бежать. Немецкое командование ответило рейдом и смогло обнаружить отряд партизан, среди которых была Зофья. Их было 50 человек против 300 нацистов – победить было практически невозможно. Тогда Зофья и ещё двое поляков вызвались остаться и прикрыть отход группы.

Зофья заняла свою позицию рядом с пулемётом. Она позволила немцам подойти на 2,5 метра и начала стрелять. Вместе с товарищами Зофья сражалась, пока всех их не убили. После её смерти от пулемётного огня даже немцы признали храбрость девушки – они приказали местным жителям похоронить её достойно, «с уважением». Благодаря поступку Зофьи и других партизан весь отряд смог уйти от преследования. Зофье было 18 лет. Спустя 20 лет Зофья была посмертно награждена орденом «Виртути милитари» (орден воинской доблести), одной из самых почётных воинских наград в Польше.