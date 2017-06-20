Юрие Лянкэ ответил миссиям ВБ и МВФ в Молдове: Их вовлекли в местные политические игры!

Председатель Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) Юрие Лянкэ опроверг сообщения СМИ, которые писали, что Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) поймали его на лжи. Бывший премьер-министр заявил, что эти две международных организации, возможно, по ошибке, были вовлечены в местные грязные политические игры.

Экс-премьер заявил, что провел ряд консультаций в 2014 году, перед тем как дать гарантии на кредит трем проблемным банкам. В подтверждение своих слов он показал отчет о проверке, проведенный ВБ и МВФ.

«В резюме документа есть вывод, который лег в основу последующих решений: (1) так как речь идет о банковской системе, государство не может позволить её банкротство, (2) нет другого жизнеспособного решения, кроме правительственных гарантий, (3) отсутствие подобного решения могло привести к разрушению всей банковской системы», — цитирует Юрие Лянкэ отрывки документа.

По его словам, бездействие правительства могло привести к банкротству Banca de Economii, как следствие, физические и юридические лица, обслуживавшиеся в этом банке, потеряли бы все деньги.

«Банкротство BEM привело бы к панике, кризису в обществе и массовому изъятию средств, причем не только из BEM, но и из других банков. Это могло создать коллапс всей финансово-банковской системы и привести к обрушению экономики РМ», — подчеркнул Лянкэ.

Бывший премьер-министр обвинил часть СМИ и политиков внепарламентской оппозиции в том, что они стоят за этими нападками.

14 июня Всемирный банк в Молдове выпустил заявление, в котором опроверг заявления экс-премьера Юрие Лянкэ о том, что он якобы консультировался в 2014 году с представителями ВБ, когда решил дать гарантии на кредит BEM, Unibank и Banca Socială. Позднее Международный валютный фонд выпустил в пресс-релиз, в котором утверждается, что в 2014 году правительство не прислушалось к рекомендациям экспертов МВФ.