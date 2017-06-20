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Экономика
Пока сотрудники ГП «Железная дорога Молдовы» требуют зарплат, его руководство продает вагоны, - Одинцов
20.06.2017

В День железнодорожника, в первое воскресе­нье августа, работники этой отрасли намерены выйти на масштабный про­тест.

В Профсоюзной федерации же­лезнодорожников РМ недовольны огромной задолженностью по зарплате.  На послед­нем заседании с руководством ГП "Железная дорога Молдовы" профсоюзники выдви­нули им целый пакет требова­ний и дали три месяца отсрочки на их выполнение. По истечении этого срока они намерены протестовать.

- Мы потребовали выдавать зарплату с первого по десятое число каждого меся­ца, как гласит Тру­довой кодекс, и настаиваем на компенсациях за несвоевременную ее выплату. Второе требование состоит в том, чтобы уходящим в отпуск работникам выплачивали в соответствии с утвержден­ным графиком и материальную помощь, и пособия неза­медлительно, а не через четыре месяца. Наше последнее требование заключает­ся в повышении минимальной заработной платы, как и предусматривается правитель­ственным постановлением, — заявил пред­седатель Профсоюзной федерации железнодорожников Ион Запорожан газете Vocea poporului.

Тем временем муниципальный советник от Партии социалистов Александр Одинцов рассказал о преступной схеме, проворачиваемой руководством госпредприятия.

- Пока железнодорожники возмущаются невыплатами зарплат, в самой "Железной дороге Молдовы" разбазаривают остатки имущества, которое может приносить прибыль. В частности, по информации, "в расход" идут ещё вполне дееспособные вагоны. Списали около 400 вагонов на металлолом, а на самом деле продали, - рассказал он.

Одинцов отметил, что в итоге из-за этих операций стоимость перевозки грузов вырастет из-за дефицитом вагонов, и порекомендовал правоохранительным органам провести проверку на предприятии.

Ранее директор государственного предприятия "Железные дороги Молдовы", либерал Юрий Топалэ признал, что задолженность по зарплатам сотрудников действительно есть, и она огромная.


 
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