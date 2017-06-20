Коллапс предприятий муниципального жилищного фонда

|
|
...
|
Общество
Предприятия по управлению жилищным фондом из Кишинева могут оказаться в плачевном состоянии, а жилые дома могут остаться неподготовленными к отопительному сезону. Заявления сделали члены организации „Urban Consulting” во вторник, 20 июня, на пресс-конференции в IPN.
Представитель ассоциации Януш Кушнир заявил, что такое положение обусловлено накопленными в течение многих лет долгами, более чем на 600 млн. леев, которых требует поставщик тепла от муниципальных предприятий управления жилищным фондом.
По словам Януша Кушнир, Termoelectrica ежемесячно отправляет счет-фактуры муниципальным предприятиям, а они, на основе установленной методологии о рассчитывают теплоноситель, поставляемый для каждой квартиры. Поставляемый поставщиком объем не совпадает, однако, со счет-фактурами муниципальных предприятий и то, что не покрывается, расценивается поставщиком как долги муниципальных предприятий, а они, в свою очередь, не признают эти долги.
„Из-за неправильной методологии расчета, которая применяется муниципальными предприятиями, создаются искусственные долги, которые не включены в счет-фактуры, которых мы получаем и оплачиваем ежемесячно. Жильцы не знают о том, что методика расчета является ошибочной и автоматически мы являемся должниками за те долги, которые не включены в счет-фактуры”, - заявил Януш Кушнир.
Председатель ассоциации Михай Кырлиг заявил, что с 19 июня жилищно-коммунальное хозяйство Кишинева сталкивается с большими трудностями. Наступил коллапс в деятельности некоторых муниципальных предприятий, которые управляют жилищным фондом, потому что потеряли всех сотрудников. Михай Кырлиг сказал, что все 23 муниципальные предприятия имеют временных администраторов из Termoelectrica, назначенных для возвращения долгов.
Обсуждение новости
|