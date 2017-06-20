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Спорт
Около 100 велосипедистов примут участие в чемпионате страны по велоспорту
20.06.2017

Чемпионат Молдовы по шоссейному велоспорту пройдёт 24–25 июня в муниципии Кишинёв, на трассе Кишинёв–Чимишлия. Желающие могут записаться для участия в двух олимпийских дисциплинах: индивидуальная гонка на время на дистанции 25 км и групповая гонка на 140 км.

По словам наставника сборной страны по велоспорту Александра Оалэ, в этом году ожидается участие около 100 спортсменов, как обладающих лицензией, так и любителей. Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях: кадеты, юниоры, молодёжь, взрослые и любители, передаёт IPN.

Заявки на участие в чемпионате можно направлять до 23 июня на электронный адрес Федерации велоспорта Молдовы – moldciclism@gmail.com. Записаться также можно прямо на месте, перед началом соревнований. Для спортсменов-любителей взнос за участие составляет 100 леев.

Турнир организован Министерством молодёжи и спорта и Федерацией велоспорта Молдовы, его бюджет составляет 35 тысяч леев. Победители получат денежные премии в размере от 300 до 800 леев (в зависимости от возрастной категории), медали, дипломы и футболку с символикой чемпионата.


 
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