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Тапиола: Власти должны «полностью соблюдать» мнение Венецианской комиссии
20.06.2017

Кишиневские власти должны «полностью соблюдать» мнение Венецианской комиссии, а для изменения избирательной системы в Молдове требуется «широкий консенсус» между политическими силами, в том числе с внепарламентской оппозицией, и «подлинные консультации» с гражданским обществом, предупредил во вторник глава делегации ЕС в Кишиневе Пиркка Тапиола, сообщает Radio Chişinău.

«Любые изменения в избирательной системе должны способствовать дальнейшему укреплению демократии. Поэтому они должны основываться на широком консенсусе между политическими силами, (проводиться) после реальной консультации с гражданским обществам. Наконец, следует в полной мере уважать мнение Венецианской комиссии», – заявил Пиркка Тапиола в интервью для сайта anticorupţie.md.

В то же время европейский дипломат утверждает, что избирательная система является лишь инструментом выбора депутатов, и гораздо важнее хорошо организованная правовая база для выявления потенциальных конфликтов интересов и коррупции.

Венецианская комиссия в пятницу дала отрицательное заключение на законопроект об изменении избирательной системы в Молдове, предупредив, что смешанная система выборов, продвигаемая молдавскими демократами и социалистами, не основана на  широком консенсусе в обществе и несет в себе много опасностей.

Среди прочего, эксперты Комиссии отметили, что не определены подробные и исчерпывающие критерии формирования избирательных округов для Приднестровья и граждан за рубежом, а предлагаемые изменения не улучшат представительство женщин и меньшинств в парламенте.


 
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