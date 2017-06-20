Май-2017: лидеры продаж новых авто - Dacia и Skoda

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Авто
Молдавский авторынок в мае несколько улучшил статистику.
Однако кривая продаж автомобилей, в том числе и новых, по-прежнему еще слишком кривая. Авторынок Молдовы живет без какой-либо стратегии, государство давно перестало контролировать ситуацию в этой сфере, а лишь только вредит развитию цивилизованных условий на рынке.
В мае нынешнего года в Молдове было продано 423 новых автомобиля и единиц легкового коммерческого транспорта (LCV) - это почти на 40% больше, чем ровно год назад, сообщает государственное предприятие «Registru». Суммарный объем рынка за пять месяцев - 1902 новых автомобиля, в прошлом году за это время было продано 1414 штук, а с января по май 2015 г. – 1936 единиц.
На первый взгляд, май продемонстрировал значительное улучшение по сравнению со слабыми результатами продаж 2016 г. Отметим, что и в апреле 2017 г. было продано больше машин (430 ед.). В течение этой весны, благодаря укреплению молдавского лея, отмечается умеренное возобновление общей потребительской активности. Это способствует замедлению глобального снижения продаж.
По итогам мая 2017 г. марка Dacia, представленная в Молдове мультибрендовым импортером, компанией DAAC Hermes, продав 77 машин, сохранила долю на молдавском рынке на уровне 17%. А его флагманская модель Dacia Logan снова стала самой популярной моделью среди всех новых авто (29 авто Logan в мае). Не отстает от легкового седана и коммерческий LCV – модель Dacia Dokker и Dacia Dokker Van (22 авто в мае). Еще одна модель Dacia – внедорожник Duster с майским результатом 12 авто входит в пятерку самых популярных моделей в классе кроссоверов и внедорожников (SUV).
Набирает былую популярность в Молдове ещё одна марка французского концерна Renault. Всего в мае было продано 20 новых автомобилей под этим брендом, из которых девять автомобилей – кроссовер Renault Kadjar.
Коммерческие модели семейства DaciaDokker – одни из лидеров рейтинга самых продаваемых моделей в мае 2017 г.
На втором месте в списке самых продаваемых марок в мае 2017 г. – чешская Skoda с результатом 46 авто и долей на рынке новых в 14%. Skoda командировала в список самых продаваемых моделей двух своих представителей. Skoda Octavia (17 авто в мае) является №1 по продажам в компакт-классе и занимает шестое место в общем рейтинге. Флагман марки – Skoda Superb (12 авто в мае) возглавляет по продажам класс «D» (средний класс), а в общем рейтинге находится на девятом месте.
Флагман чешской Skoda который год лидирует в среднем классе
Рейтинг продаж новых марок автомобилей в мае 2017 г.
Рейтинг продаж новых моделей автомобилей в мае 2017 г.
Материал подготовил Сергей Соломонов
Данные предоставлены ГП "Registru"
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