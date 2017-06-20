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Авто
Май-2017: лидеры продаж новых авто - Dacia и Skoda
20.06.2017

Молдавский авторынок в мае несколько улучшил статистику.

Однако кривая продаж автомобилей, в том числе и новых, по-прежнему еще слишком кривая. Авторынок Молдовы живет без какой-либо стратегии, государство давно перестало контролировать ситуацию в этой сфере, а лишь только вредит развитию цивилизованных условий на рынке.

В мае нынешнего года в Молдове было продано 423 новых автомобиля и единиц легкового коммерческого транспорта (LCV) - это почти на 40% больше, чем ровно год назад, сообщает государственное предприятие «Registru». Суммарный объем рынка за пять месяцев - 1902 новых автомобиля, в прошлом году за это время было продано 1414 штук, а с января по май 2015 г. – 1936 единиц.

На первый взгляд, май продемонстрировал значительное улучшение по сравнению со слабыми результатами продаж 2016 г. Отметим, что и в апреле 2017 г. было продано больше машин (430 ед.). В течение этой весны, благодаря укреплению молдавского лея, отмечается умеренное возобновление общей потребительской активности. Это способствует замедлению глобального снижения продаж.

По итогам мая 2017 г. марка Dacia, представленная в Молдове мультибрендовым импортером, компанией DAAC Hermes, продав 77 машин, сохранила долю на молдавском рынке на уровне 17%. А его флагманская модель Dacia Logan снова стала самой популярной моделью среди всех новых авто (29 авто Logan в мае). Не отстает от легкового седана и коммерческий LCV – модель Dacia Dokker и Dacia Dokker Van (22 авто в мае). Еще одна модель Dacia – внедорожник Duster с майским результатом 12 авто входит в пятерку самых популярных моделей в классе кроссоверов и внедорожников (SUV).

Набирает былую популярность в Молдове ещё одна марка французского концерна Renault. Всего в мае было продано 20 новых автомобилей под этим брендом, из которых девять автомобилей – кроссовер Renault Kadjar.

Коммерческие модели семейства DaciaDokker – одни из лидеров рейтинга самых продаваемых моделей в мае 2017 г.

На втором месте в списке самых продаваемых марок в мае 2017 г. – чешская Skoda с результатом 46 авто и долей на рынке новых в 14%. Skoda командировала в список самых продаваемых моделей двух своих представителей. Skoda Octavia (17 авто в мае) является №1 по продажам в компакт-классе и занимает шестое место в общем рейтинге. Флагман марки – Skoda Superb (12 авто в мае) возглавляет по продажам класс «D» (средний класс), а в общем рейтинге находится на девятом месте.

Флагман чешской Skoda который год лидирует в среднем классе

Рейтинг продаж новых марок автомобилей в мае 2017 г.

 

Марка

Май 2017

1

Dacia

77

2

Skoda

46

3

Hyundai

42

4

Toyota

40

5

Suzuki

34

6

Mercedes

34

7

Ford

22

8

Renault

20

9

Land Rover

14

10

KIA

14

11

Volvo

10

12

Nissan

10
 

 

Рейтинг продаж новых моделей автомобилей в мае 2017 г.

 

Марка/Модель

Май 2017

1

Dacia Logan

29

2

Dacia Dokker

22

3

Hyundai Tucson

22

4

Suzuki Vitara

19

5

Toyota RAV4

18

6

Skoda Octavia

17

7

Ford Focus

14

8

Suzuki SX4 S-cross

13

9

Skoda Superb

12

10

Dacia Duster

12

11

Mercedes GL-серии

12

12

Range Rover

11
 

 

Материал подготовил Сергей Соломонов

Данные предоставлены ГП "Registru"

Новый игрок в классе кроссоверов SuzukiSX-4 S-Cross


 
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