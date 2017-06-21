Нантой считает, что в деградации проекта государственности Молдовы виновата Россия, а не продажные молдавские политики и покрывающий их Запад

Проект государственности Республики Молдова деградирует. Соответственно проект, который находится в процессе деградации, не может обеспечить включение в свой состав и интеграцию жителей левого берега Днестра на основе набора тех ценностей, которые присущи демократическому государству. Такое мнение высказал политолог Оазу Нантой в ходе передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, передаёт IPN.

„Государство Республика Молдова должно быть способно противостоять попыткам Российской Федерации сохранить status quo, должно иметь соответствующую политическую волю и быть в достаточной степени мобилизованным”, - заявил Нантой в ходе передачи.

По его мнению, молдавский политический класс не способен подняться до уровня тех вызовов, которые подразумевает проект воссоединения Республики Молдова и урегулированию конфликта. „Политический класс Республики Молдова играет в страну, изображая беспокойство по поводу приднестровского конфликта. Одни беспомощно наблюдают за деградацией проекта государственности Республики Молдова, другие спешат извлечь какую-нибудь прибыль из существования этого сепаратистского режима, который является бизнес-партнёром коррумпированных политиков в Кишинёве”, - утверждает аналитик.

Оазу Нантой считает, что для урегулирования приднестровского конфликта жители правого берега должны стать сплочёнными гражданами, обладающими критическим мышлением: "Если мы говорим о разрешении конфликта, то, помимо формального контроля над этой территорией, помимо того, что не подлежит обсуждению вывод российского потенциала с территории Молдовы, не подлежит обсуждению демилитаризация этого региона, мы должны иметь очень чёткую и однозначную программу устранения последствий этого режима. Для левого берега Днестра у нас должна быть программа деприднестровизации, призванная помочь людям понять, что они живут в ловушке, что их сознание было деформировано местной пропагандой, и что существует иная реальность, которая называется демократическое и правовое государство Республика Молдова".

По его мнению, отказ от восточных районов Республики Молдова стал бы проявлением бессилия и примитивизма.