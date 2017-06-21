Американский ученый прибыл в Молдову изучать успехи управленческой деятельности Ренато Усатого

Профессор Пенсильванского университета Митчелл А. Оренстайн намерен написать книгу, сравнив в ней геополитическую ситуацию в Молдове, Белоруссии и Украине, как странах постсоветского пространства.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение на сайте "Нашей партии", с этой целью заокеанский ученый прибыл в Молдову и принялся изучать успехи управленческой деятельности примара Бэлць Ренато Усатого. Американский политолог считает, что в истории местного публичного управления это исключительный случай, когда руководителю города приходится управлять им на расстоянии.

"Это исключительный случай. Среди многочисленных аспектов политики в Молдове, которые отличаются необычностью - случай Ренато Усатого уникален. Удивляет то, что мэр не проживает в городе, которым управляет. Конечно, это очень интересный эксперимент. Я удивлён. Я впервые в таком городе и при таких обстоятельствах", - признался он.

Комментируя тематику будущей книги, профессор напомнил, что Молдова, Белоруссия и Украина находятся в центре влияния, как России, так и ЕС, и часто не по своей воле.

"Как результат, эти страны страдают. Я постараюсь отразить в книге различия между странами, и то, каким образом эти конфликты происходят в разных странах, и даже в различных городах страны. В частности, как геополитическая ситуация влияет на людей, живущих в этом регионе", - пояснил гость.

Митчелл А. Оренстайн является профессором в области политики Центральной и Восточной Европы Департамента славистики Пенсильванского и Гарвардского университетов США.