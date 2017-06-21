Известны виновные в краже века

На прошлой неделе Всемирный банк и Международный валютный фонд сделали заявления, которые для карьеры Юрия Лянкэ и ряда других высокопоставленных чиновников, могут стать фатальными.

В представленной информации говорится, что крупнейшие мировые финансовые организации не рекомендовали правительству Молдовы выделять кредиты из Национального банка под государственные гарантии на спасение трех проблемных банков – «Банка де Экономий», «Банка Сочиалэ» и «Унибанк». Данные заявления также опровергают некогда официальную версию случившегося и указывают на конкретных лиц, виновных в «краже века». Об этом в эфире авторской программы Станислава Выжги "Персональный акцент" поговорили с экономистом Михаилом Пойсиком. "Это высочайший уровень непрофессионализма, который пытается спрятаться за откровенную ложь. Это фактор общеизвестный. Понятно, что человек некомпетентен, ему кто-то сказал, и, очевидно, не из Всемирного банка и МВФ, ему сказали, как надо поступить, и он послушно это сделал", - отметил Пойсик.

По словам экономического эксперта Михаила Пойсика, в ноябре 2014 года произошло следующее. Активы "Банка де Экономий" и "Унибанка" была переведены в "Банка Сочиалэ". Одновременно с этим, три коммерческих банка - "Молдиндконбанк", "Агроиндбанк" и "Викториабанк" выделили межбанковский кредит в поддержку ликвидности проблемных банков. Спустя несколько дней, все эти средства были выделены в качестве кредита без залога пяти частным фирмам с сомнительной репутацией и уставным капиталом в 5 тысяч 400 леев. Это происходит вопреки банковскому законодательству, которое запрещает выдавать кредит, превышающий 15 процентов активов самого банка.

"Когда Национальный банк видит, что перечислено несколько миллиардов фирме с уставным капиталом в 5 тысяч 400 леев, и написано, что это кредит, они должны были отреагировать, но никто не реагирует. Поэтому возникает вопрос первый. Кредитный инспектор, который оформлял кредит, он грубо нарушил действующее банковское законодательство, он знал, что идет на преступление. Завизировал юрист, знал, что идет на преступление. Подписал начальник кредитного отдела, знал, что совершил преступление. Утвердили в кредитном комитете, утвердили в совете банка, подписал главный бухгалтер и руководитель банка. Это люди, которые совершили конкретное преступление", - заявляет доктор экономики.

Эксперт отмечает, что, несмотря на то, что «кража века» состоялась два с половиной года назад, ни один из вышеперечисленных чиновников, а также руководство "Банка де Экономий", "Банка Сочиалэ", "Унибанка" и трех коммерческих финансовых организаций, не были привлечены к ответственности, несмотря на прямое участие в выводе средств из банковской системы.

"Потеряли все, кроме тех, кто эти деньги украл. Когда говорят, что ищут деньги, ну как можно? Представьте себе ситуацию. У вас из кармана вытащили кошелек в троллейбусе, вы держите человека, который украл, за руку, все это видят в троллейбусе, вы вызываете полицию, а он в это время кошелек скинул своему напарнику, тот убежал. Полиция говорит, вы отпустите, пусть он идет гуляет, а мы будем искать того, кто унес кошелек. Вот, примерно, ситуация такова", - отмечает Михаил Пойсик.

В результате аферы, Молдова получила обрушение курса национальной валюты и связанное с этим увеличение стоимости товаров и услуг, а обязательства по возвращению миллиарда, легли на плечи простых граждан, и без того живущих за чертой бедности.