Десять тысяч жителей Молдовы рискуют стать лицами без гражданства

В Республике Молдова насчитывается около двух тысяч человек, за которыми признан статус лиц без гражданства, а ещё две тысячи человек фигурируют в статистике в качестве лиц с неопределённым гражданством. В общей сложности, на территории Молдовы находятся около десяти тысяч человек, которым грозит риск стать лицами без гражданства. Наиболее подвержены этому риску лица, обладающие гражданством Молдавской Советской Социалистической Республики. Об этом заявил начальник Отдела МВД по вопросам отсутствия гражданства и информирования Юлиан Попов на заседании пресс-клуба, организованного Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ) и Центром журналистских расследований.

„В результате распада Советского Союза отдельная категория лиц осталась без документов, с недействительными удостоверениями личности. Эти люди являются лицами без гражданства или рискуют оказаться без гражданства вследствие ряда ситуаций: либо кто-то не вписался в требования законодательства о предоставлении гражданства Республики Молдова, либо вовремя не обратился с целью замены документа. Пока не ясно, получат ли эти лица гражданство Республики Молдова, и вписываются ли они в рамки, позволяющие признать за ними этот статус”, - пояснил Юлиан Попов.

По словам Попова, два года назад, благодаря кампании по выдаче документов гражданам, имевшим паспорта советского типа, удалось избежать ситуаций отсутствия гражданства в случае более чем 200 тысяч человек. Ежедневно в Бюро по миграции и беженцам с заявлением о признании статуса лица без гражданства обращаются 1–2 человека, и их количество растёт.

„Проблема заключается в том, что в большинстве случаев владения паспортами советского образца, помимо архивов с документами на бумажных носителях, их владельцы нигде не фигурируют, то есть информация об этих лицах отсутствует в электронном реестре населения. Если человек, даже если он является гражданином Республики Молдова и имеет соответствующий штамп в паспорте советского образца, теряет этот паспорт, он сразу попадает в ситуацию, когда он должен доказать наличие у него этого гражданства, он оказывается в уязвимом положении”, - отметил Юлиан Попов.

Руководитель Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев в Молдове Траян Цуркану отметил, что Республика Молдова, ратифицировав Конвенцию ООН о статусе апатридов, стала лидером в регионе и на мировом уровне в плане процедуры определения законного статуса лица без гражданства. Он также призвал обладателей советских паспортов, желающих получить действительные документы, удостоверяющие личность, обращаться в уполномоченные учреждения – как за ​​бесплатной юридической помощью, так и для прохождения хорошо организованной процедуры получения действительного удостоверения личности.