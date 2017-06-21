Премьер Филип встретился в Брюсселе с председателем Европейского совета

Ход реформ в Молдове, макрофинансовая помощь со стороны Европейского союза и проект закона об изменении избирательной системы – таковы основные темы, обсуждавшиеся в Брюсселе на встрече премьер-министра Павла Филипа с председателем Европейского совета Дональдом Туском, передаёт IPN.

„Мы проявим прагматичный, реалистичный и конструктивный подход. Успешный ход реализации Соглашения об ассоциации и тот факт, что мы наверстали отставание на некоторых направлениях, побуждает нас быть ещё более амбициозными и требовательными в плане достижения целей на европейском уровне”, - заявил Павел Филип, слова которого приводит прессе-релиз правительства.

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул важность макрофинансовой помощи со стороны ЕС, продолжения бюджетной поддержки и отношений с МВФ. Глава кабмина призвал не проводить прямой связи между выделением макрофинансовой помощи и изменением избирательной системы, поскольку правительство и Европейская комиссия выполнили все совместно согласованные предварительные условия оказания этой помощи. Павел Филип отметил, что эта помощь очень важна для Молдовы и предназначена исключительно для проведения реформ.

Премьер-министр приветствовал одобрение выделения макрофинансовой помощи на недавнем заседании Комиссии по международной торговле при Европейском парламенте и выразил уверенность в том, что положительное решение по этому вопросу будет принято и на пленарном заседании европейского законодательного органа.

Комментируя рекомендации Венецианской комиссии по поводу проекта об изменении избирательной системы, премьер сообщил, что будет проведено их широкое обсуждение, и большинство из этих рекомендаций будут учтены, с целью соблюсти все демократические нормы и избежать любого рода злоупотреблений в ходе выборов.

В свою очередь, европейский чиновник приветствовал неизменную приверженность Молдовы европейскому курсу и поддержал меры, принимаемые правительством страны, чтобы обеспечить необратимость этого курса.