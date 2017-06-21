Мальчика, которого накануне сбил локомотив, доставили в Институт матери и ребёнка

Двухлетнего малыша, которого сбил локомотив, накануне вечером доставили на вертолете в столичный Институт матери и ребенка. По словам врачей, малыш получил серьёзные травмы головы. Трагедия произошла вчера утром в городе Яргара Леовского района. Мальчик вместе со старшим братом рвал траву на железнодорожных путях.

По словам родителей мальчика, дети часто рвали траву в зоне железнодорожных путей.

"Железная дорога проходит прямо за нашим огородом. Я даже не думала, что они заберутся на пути. Я была дома с младшим ребёнком".

"Я работаю в Кишиневе. В девять утра позвонила жена, рассказала о случившемся. Старшему сыну десять лет, они вместе пошли за травой для кроликов. Они часто это делали".

Локомотив затормозил только через 50 метров от места происшествия. Машинист оказал мальчику первую медицинскую помощь и вызвал скорую.

"Когда машинист увидел ребёнка, он начал сигналить. Но было уже поздно, он не мог ничего сделать. Локомотив сбил мальчика. Здесь нет виноватых".

Ведется следствие. В начале июня поезд Москва-Кишинев сбил автомобиль. Тогда никто не пострадал.