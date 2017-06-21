В Молдове необходимо восстановить и укрепить более 80 дамб

Села и сельхозугодья, расположенные у рек и водоемов, постоянно находятся в зоне риска. Угроза затопления там существует после каждого дождя. Имеющиеся дамбы защитить от большой воды практически не способны.

Село Гатешты Кантемирского района было в числе населенных пунктов, которые сильнее всего пострадали от наводнения в 2010 году.

Семь лет назад, когда Прут вышел из берегов, затопило три хозяйства и более трех тысяч гектаров сельхозугодий. Для предупреждения новой катастрофы, власти решили поднять дамбу еще на полтора метра.

Тогда правительство и агентство "Apele Moldovei" выделили на восстановление размытых дамб более 190 миллионов леев. В селе Готешты укрепили пять километров дамбы. Между тем ее общая протяженность составляет 13 километров.

"За два месяца нужно возвести еще три километра дамбы".

Чтобы полностью исключить риск затопления, высоту дамбы нужно довести до четырех метров. Но для этого понадобится свыше 35 миллионов леев.

"В прошлом году нам выделили три миллиона леев на восстановление дамбы, которую прорвало в 2010-ом. В этом году передали еще два миллиона на продолжение работ и увеличение высоты насыпи", - сказал начальник участка Владимир Чолаку.

Мэр села говорит, что сельхозугодья уходят под воду после каждого дождя.

"После наводнения насосную станцию демонтировали. Теперь воду из каналов не откачивают и даже небольшой дождь затапливает поля", - отметил мэр села Готешты Панаинте Кичкиов.

Восстановления ждут по всей стране более 80 дамб. Самая тяжелая ситуация в Кагульском районе и районе Штефан Водэ. Как подсчитали в агентстве "Apele Moldovei", для проведения всех работ потребуется более 270 миллионов леев.