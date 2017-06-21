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Прокурор требует для Илана Шора 19 лет тюрьмы
21.06.2017

Мэр Оргеева Илан Шор может провести в тюрьме ближайшие 19 лет. По крайней мере, на таком наказании настаивает прокурор. Суд сегодня завершил рассмотрение дела по существу. Вердикт могут вынести уже завтра.

Шор с требованием гособвинения не согласен. Он настаивает, что помог в раскрытии громких коррупционных дел. В частности, дал показания в делах экс-премьера Влада Филата и рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Именно на сотрудничестве со следствием была построена линия защиты на протяжении всего процесса.

Напомним, Шора обвиняют в мошенничестве и в отмывании денег. Сейчас он находится под домашним арестом.

Если суд не вынесет вердикт до 22 июня, Шора должны освободить. Закон предусматривает, что максимальный срок предварительного заключения не должен превышать 12-ти месяцев.


 
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