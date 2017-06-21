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Додон назвал четыре условия «смешанной системы»
21.06.2017

Игорь Додон рассказал, в каком случае не поддержит изменение избирательной системы. Накануне в эфире передачи Accentul personal на телеканале AccentTV он назвал четыре условия, без которых изменение избирательной системы не может быть принято: сохранение избирательного порога на текущем уровне; один тур голосования по одномандатным округам; выделение мест в парламенте для приднестровского региона, а также открытие дополнительных избирательных участков за рубежом.

«Я уверен, что мои коллеги из Партии социалистов поддержат этот проект. Я также поддержу его в качестве президента, если в нем в обязательном порядке будут следующие четыре условия:

1) Мы категорически против снижения избирательного порога для партий: он должен остаться на уровне 6%. В 2014 году мы изменили законодательство, увеличив порог с 4% до 6% и, я считаю, сейчас будет неверным снижать его на 2%, потому что все маленькие партии попадут в парламент;

2) должен пройти только один тур выборов: избирается депутат, набравший простое большинство. Человек, получивший лучший результат, не обязательно большинство голосов, становится депутатом. Такую практику можно встретить во многих странах;

3) выделение депутатских мест представителям Приднестровья. Не только запланированные мандаты, которые остаются неиспользованными из-за того, что не разрешен приднестровский вопрос;

4) открытие дополнительных участков за рубежом, для диаспоры, чтобы они могли более активно участвовать в выборах. Нас интересует, в первую очередь, Российская Федерация, где сотни тысяч наших граждан.

Если эти пункты остаются в проекте, то мы проголосуем за него во втором чтении. Если коллеги в парламенте не согласятся принять хоть один из них, то мы голосовать не будем», — сказал он.

Игорь Додон добавил, что другой важный момент связан с обеспечением квоты для Гагаузии и других нацменьшинств, например, из Тараклии.


 
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