Адвокаты Платона жалуются на вмешательство в право на защиту. Суд остался глух и их просьбам

Адвокаты Вячеслава Платона выражают беспокойство в связи с присутствием сотрудников спецназа «Пантера» в зале судебных заседаний. Защита финансиста обратилась к членам суда с просьбой высказаться по поводу излишнего количества сотрудников департаментов пенитенциарных учреждений во время судебных заседаний.

«Люди в масках стоят прямо возле Вячеслава Платон, у стола адвокатов защиты. Таким образом, в их поле зрения попадают все материалы, которыми мы располагаем. Документы находятся прямо под руками спецназа. Посредством собственного физического присутствия они осуществляют давление и вмешательство в право на защиту»,- заявили адвокаты защиты, после закрытия сегодняшнего заседания.

На сегодняшнем заседании судьи отклонили повторное заявление защиты на право Вячеслава Платона на ознакомление с материалами дела.

«Мы находимся в какой-то абсурдной ситуации. С одной стороны суд отложил предыдущее заседание для того, чтобы наш подзащитный смог ознакомиться с материалами дела, посредством переводчика, а с другой стороны этот переводчик не был ему обеспечен. По закону, суд обязан обеспечить соблюдение прав участников процесса. Этого не происходит. Такое стало возможным, благодаря вынесению заключения. К обвиняемому Вячеславу Платону не было допущено ни одного переводчика. Таким образом, он на сегодняшний день не знаком с материалами дела. Его фундаментальное право было нарушено»,- заявил адвокат.

Кроме этого, защита потребовала замены государственного обвинителя, в связи с «его необъективностью», однако и это обращение было отклонено.

Вячеслав Платон был объявлен в международный розыск 25 июля прошлого года, а на его имя был выписан международный ордер на арест, сроком на 30 суток. В этот же день, «Рейдер Номер1 СНГ» был задержан украинскими властями в Киеве и выдан молдавским правоохранительным органам.

Ордер на арест Вячеслава Платона был выписан молдавскими властями после того как прокурорами были произведены обыски и изъятия документов из архивов нескольких молдавских банков и фирм, а также на квартирах нескольких граждан. Данные меры были предприняты в ходе изучения материалов дела, связанного с банковской кражей века. По мнению следователей, указанное дело имеет точки соприкосновения с другим делом, связанным с отмывание 20 миллиардов российских долларов, посредством одного из молдавских коммерческих банков.