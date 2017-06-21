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Авто
Дорожные полицейские: Любители полихачить, люди очень коммуникабельные
21.06.2017

 Неотвратимость наказания почувствовали любители полихачить на дороге. Дорожные полицейские проводят операцию, цель которой - не столько выявить нарушителей скоростного режима, сколько дать понять - расплата за нарушение неизбежна.

Глаз у опытных полицейских настолько набит, что нарушителей определяют даже без технических средств. Однако показания радара служат доказательством для тех, кто порой забывает снять ногу с педали газа, пишет prime.md.

Уважительной причиной личные обстоятельства не являются - объясняют полицейские и выписывают штраф 900 леев и 4 пункта. Дорожные полицейские делятся впечатлениями: обычно у недисциплинированных водителей целый букет нарушений. Что и доказал следующий остановленный водитель.

Обычно любители полихачить люди очень коммуникабельные и успевают придумать уйму причин, которые, по их мнению, оправдывают действия, которые не вписываются в общепринятые правила.

Это проверка техсостояния автомобиля, и как следствие, нарушение правил дорожного движения обойдется автомобилисту в 3.900 леев. Еще одна примета последнего времени, раскрывают секреты люди в погонах - и показывают на очередного нарушителя.

Между тем, по данным беспристрастной статистики, причина каждой второй аварии - превышение скорости. И чем она выше - тем последствия ДТП трагичнее.

"Национальный инспекторат патрулирования призывает всех водителей быть внимательными. Чаще всего аварии, в которых люди получают травмы или погибают, происходят из-за превышения скорости", сказала пресс-секретарь Национального инспектората полиции, Алина Бунгез.


 
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