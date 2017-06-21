Додон уверен, что до конца его мандата Путин приедет в Молдову

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на приглашение Игоря Додона посетить с официальным визитом Молдову. Такой визит может состояться в 2018 года.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", молдавский президент сообщил об этом в ходе прямого эфира на канале Accent-TV во вторник вечером.

"Мы этот вопрос обсуждали. В России сейчас стартует избирательная кампания. Я думаю, что это реально после выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года. Уверен, что Владимир Путин до конца моего мандата посетит с официальным визитом Молдову", - сказал Додон.

Он в очередной раз акцентировал внимание на том, что для Молдовы очень важно установить "стратегическое партнерство с Россией", без которого, в его понимании, Молдове не восстановить экономику в полном объеме.

"За прошедшие восемь лет мы допустили перекос в торгово-экономическом сотрудничестве, отдавая предпочтение Евросоюзу в ущерб торговле с Россией", - отметил президент, акцентировав внимание на том, что при этом Молдове не следует портить отношения с Евросоюзом.

По словам Долдона, в новом парламенте РМ, который будет избран в ходе очередных выборов в конце 2018 года, нужно будет поднять вопрос о небольших изменениях в экономическом блоке вопросов в Соглашении об ассоциации РМ-ЕС, чтобы добиться больших преимуществ для молдавских производителей и экспортеров.

Отвечая на вопрос о готовящемся в Молдове запрете информационно-аналитических программ российского телевидения, президент в категоричной форме заявил, что он выступает "против любых запретов", которые в ХХI веке в этой сфере просто бессмысленны.

"Я считаю, что людям необходимо дать возможность свободы выбора. Запрещать - это недальновидно. Люди просто поставят антенны-тарелки, и будут напрямую смотреть телеканалы из России, или еще проще, будут смотреть все это по Интернету", - заметил Додон.

Он считает "неправильной" политику запретов, считая, что у авторов запретов не получится таким образом уменьшить влияние и значение России для молдаван и для Молдовы.