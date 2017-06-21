Румынский парламент вынес вотум недоверия кабинету министров

Румынский парламент вынес вотум недоверия кабмину. Инициативу социал-демократов поддержал 241 депутат. Против было всего семь голосов.

Фактически вотум вынесли только премьер-министру Сорину Гриндяну - он один остался на посту после того, как все члены Социал-демократической партии в правительстве Румынии подали в отставку.

Теперь СДП и Альянс либералов и демократов должны выдвинуть нового кандидата в премьеры, чью кандидатуру должен одобрить президент Клаус Йоханнис.