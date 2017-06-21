EBR о деле Илана Шора: Рискованно бросать вызов коррупционной системе

О рисках, которые ожидают людей, бросивших вызов коррупционной системе в Молдове, пишет в своей статье европейское издание European Business Review.

Описывая случай Илана Шора, попавшего в жернова государственной машины дважды: сначала под давлением Филата, втянутого в инвестиционный банковский проект, а потом, второй раз, попавшего под уголовное преследование в связи с банковским скандалом, передает partidulsor.md

В 2013 году, когда высшее руководство страны и Нацбанк уже не могли скрывать плачевное состояние дел в крупном Банка де Економий, где у государства был контролирующий пакет акций, бывший премьер-министр принимает решение привлечь к «спасению» банка частных инвесторов. Выбор пал на успешного бизнесмена, имевшего уже опыт банковского бизнеса, Илана Шора. Настоятельные рекомендации со стороны премьер-министра Филата в адрес Шора купить контрольный пакет акций проблемного банка привели в итоге к тому, что молодой предприниматель инвестировал в это дело. Однако, о масштабах финансовых проблем Банка де Економий, новый владелец узнал только когда провел собственный аудит. Естественно, о проблемах Филат ничего не говорил. Вся сделка ему нужна была вовсе не для спасения банка, а лишь для преследования собственных интересов и интересов своих партнеров. Банк недобросовестно эксплуатировался им уже несколько лет до того. В итоге, банк обанкротился, разразился скандал. Инвестор потерпел финансовые и имиджевые убытки. А главное – стал самым удобным «козлом отпущения». Судя по всему, для этой роли он и был привлечен Филатом.

Но Илан Шор совсем не собирался оставаться «крайним». Он явился с повинной, предоставив следствию всю информацию по данному делу. Благодаря только его показаниям и доказательствам, в Молдове была раскрыта крупная коррупционная система, связанная с бывшим премьер-министром. Это привело к осуждению Филата, а также ряда связанных с ним бизнесменов, также замешанных в банковской схеме.

Но вскоре стало понятно, что бросать вызов коррупционной системе в такой стране как Молдова – большой риск. 22 июня 2016 года Шор был арестован, и до сих пор, его права и свободы ограничены. Он лишен возможности в полной мере осуществлять свои полномочия мэра Оргеева. Несмотря на то, что он продолжает сотрудничать со следствием, что дает ценную информацию, позволяющую раскрывать обстоятельства дела, преследования в отношении него продолжаются. Несмотря на сделку со следствием, он не получает заслуженного справедливого отношения.

Ситуация вынудила его адвокатов и его соратников обратиться за помощью к депутатам Европейского Парламента. Такая помощь была обещана от имени нескольких евродепутатов различных политических групп. Готовится визит делегации Европарламента в Молдову для встречи с Иланом Шором.

Есть ли надежда на справедливый суд в отношении человека, благодаря которому было раскрыто крупное коррупционное преступление? Даже с учетом вовлечения в данную ситуацию евродепутатов, ответ на данный вопрос остается неопределенным, завершает свою статью автор публикации в European Business Review, которую вы можете прочитать полностью здесь.