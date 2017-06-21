Кризис современной цивилизационной модели и Молдова

Вячеслав Матвеев

Крах советской системы был колоссальным ударом по развитию человечества. Однако этот крах был лишь первым актом общего цивилизационного кризиса.

Сегодня на наших глазах начинается вторая стадия крушения старой экономики и цивилизации - крах капиталистической системы. Фактически, при детальном рассмотрении, обе эти социально–экономические системы были частью одного проекта и одной формации. И та, и другая строили свой путь на нещадной эксплуатации природных ресурсов. Различия заключались лишь в формах распределения богатств. Если с капитализмом всё ясно, то советская система была фактически одной из форм государственного капитализма.

Деградация духовных ценностей

Однако гибель современной социально-экономической формации - это не только крушение экономического базиса, но и идейной и духовной надстройки данного общества. Деградация духовных ценностей достигла точки невозврата. Это настолько опасно, что применимо к Западу мы можем говорить о конце авраамической модели духовных ценностей. То, что сегодня побеждает в мире морали и духовности, радикально расходится с библейскими идеалами. Причем до такой степени, что некоторые учёные-исследователи, такие как Андрей Фурсов, говорят о конце библейского проекта.

Я думаю, это не так или не совсем так. В библейском проекте сохранилась ещё одна составляющая, которая сегодня не реализована. Эта составляющая связана с апокалиптическими и эсхатологическими пророчествами, с надеждой иудеохристианского мира на приход того Божьего посланца, кто изменит кардинально суть вещей в нашем мире и наш общественный уклад, привнеся в мир новую духовную энергию и идею. Но, кроме данного эсхатологического предчувствия, основанного как на святом писании, так и на пророчествах духовных старцев как христианского, иудейского, так и мусульманского толка, мы не можем говорить о том, что нас сегодня скрепляет божественное откровение и слова Библии.

То же происходит и в других мировых религиях: в буддизме, индуизме, зороастризме идёт медленное и планомерное размывание старых ценностей и традиций. В целом опираясь на исследования ряда традиционалистов, таких, к примеру, как известный французский философ Рене Генон, можно говорить не только о кризисе современного мира, но и о его духовном и общесистемном крахе.

В чём причины?

В чём корни недуга и деградации современного мира? С одной стороны, идёт планомерная девальвация человека, а шире - человечества с отключением его от божественных и священных планов бытия. Рушится семья, общество и государство, те органичные природные системы, что ранее структурировали быт и общественную деятельность человека. С другой стороны, в качестве ответной реакции идёт формирование и проявление радикальных, фундаменталистских форм сопротивления. Общество поляризуется на тех, кого можно считать безмозглыми и бездуховными, и на тех, кто зол и готов на любые радикальные поступки и действия.

Рушатся органичные общественные модули и архетипы, парадигмы старого мира, который придавал мотивацию и надежду человеческому роду. Как следствие этого идёт перековка идеалов и общественных систем, возникает анти-иерархия. Это - новый мир, в котором не отмеченные божьим проведением, общественным трудом, творчеством люди управляют социальными системами и направляют род человеческий. Эти люди контролируют финансы, производственные мощности, торговлю и недвижимость. Царство количества окончательно побеждает в нашем мире царство качества, которое составляло стержень духовно-нравственных основ человечества.

Мы снова возвращаемся к кризису мещанского мира, озвученного ещё в Третьем интернационале. Однако тогда, два века назад, у мира была ещё надежда на восстание пролетариев и трудовых масс, у которых были амбиции и желание изменить мир к лучшему, сегодня этого нет. Сытая рабочая аристократия извратила пролетарский миф и увела своих сынов и дочерей в виртуальные пространства Интернета и телевидения.

Одновременно полная социальная зависимость в обществе тотального контроля и слежки ведёт к превращению человеческого общества в промышленный организм без элементов творчества и социальной надежды. Распадается и социальная солидарность трудовых масс, которые видят своё существование через призму царства количества и рассматривают наш мир как огромную машину, где они - всего лишь маленькие винтики. Амбиции старого пролетариата уничтожены.

Что касается крестьянского, фермерского труда, то он окончательно потерял основную свою мотивацию. Ранее крестьянский мир рассматривался сквозь призму сакральной литургии крестьянского труда. Крестьянин не просто обрабатывал землю, он уподоблялся творцу. Сегодня малые хозяйства никому не нужны и постепенно погибают в конкурентной борьбе, а большие травят нас всяким шлаком, напитанным химикатами и настоящей отравой. Так что надеяться на крестьянский мир уже не приходится.

Унификация ментальности

Царство количества настолько захватывает наш мир, что можно говорить о полном доминировании единообразия. Эта тенденция распространяется на всю социальную сферу. «Принцип неразличимых субъектов», говорящих одно и то же, думающих одинаковыми штампами, захватывает общество и формирует в нём такие модели социального поведения, которые свойственны только клонам и роботам.

Человек-машина, о котором писал Жюльен Ламетри, несколько веков назад, сегодня стал реальностью и основой современного общества. Полная социальная зависимость от класса господ стала скрытой формой рабства, где ты должен выполнять безмолвно свою работу и при малейшем намёке на личное развитие и своё мнение, противоречащее принятым в обществе идеалам и стереотипам, оказываешься за бортом истории и социальной жизни.

Наглядным примером полной унификации ментальности масс стали выборы во Франции. Там говорящая вполне реальные и разумные речи Марин Ле Пен оказалась в изоляции. Её электорат значительно расширился, но он увеличивается слишком медленно. И между её избранниками и другими игроками с их электоральной поддержкой нет переходных звеньев. Или ты думаешь своей головой и голосуешь за Ле Пен или Меланшона, или ты - прозомбированная электорально модулированная единица общества.

Мир так изменился и дошел до такой степени деградации, что всем, кто имеет голову на плечах, уже давно всё понятно. Можно быть «правым», как Марин Ле Пен, или «левым», как Жан-Люк Меланшон, это - неважно, нужно просто вырвать из своего сознания, зомбирующие нас модули и архетипы СМИ, подконтрольные силам нового мирового порядка.

Систему в её уродливом виде можно критиковать и «справа», и «слева». То, что могло произойти в России в начале 1990-х, а именно объединение «правой» и «красной» оппозиции - вполне реальная перспектива для современного Запада. И эта перспектива не столь далека во времени.

Антисистемная оппозиция - вне зависимости от национальных и экономических воззрений, от теологов до атеистов, от сторонников Марин Ле Пен и Алена де Бенуа до последователей Троцкого и Мао. Эта оппозиция всех, кто не согласен с превращением человечества в бездуховное и неграмотное быдло. Оппозиция анти-иерархии мировой олигархии и её «черного» жречества. Оппозиция тем, кто управляет человечеством ценой понижения его духовности и разумности.

Королевский бунт

В Европе, которая охвачена массовой миграцией, генерируемой тайным правительством, ситуация вообще катастрофична. Бунт королевского дома Великобритании - тому пример. Это - ответ на запущенную «чёрной» олигархией массовую миграцию с Ближнего востока и Магриба (стран Северной Африки, расположенных к западу от Египта). Процесс смодулирован искусственно и происходит при одновременной денацификации (люстрации) европейских наций.

Он происходит одновременно с понижением статуса национальных элит, разрушением национальных традиций, девальвацией духовной составляющей европейских наций и сообществ, а также с разрушением семьи и гендерной революцией, которая уже сыграла свою зловещую историческую роль. В итоге мы имеем массы нахлебников, ненавидящих христианство, иудаизм и другие традиционные религии современного Запада, массы потенциальных бомбистов и террористов. Это – бомба, заложенная под фундамент цивилизации, ультиматум мировой олигархии европейским нациям и элитам. Мол, если вы дернетесь вправо или влево, мы на вас пустим эту стаю волков, которая вас, дебилизированных баранов, порвет в клочья.

Уже сегодня рассматриваются планы отдачи под контроль этих сил ряда регионов Европы, таких как Балканы, часть Германии, Прованс. На этом фоне становится ясным поведение британских элит. Бунт королевского дома Британии - тому пример. Есть информация, что выход Великобритании из Европейского союза был мотивирован личным решением королевы Елизаветы и части королевской семьи, сохраняющей вполне приличные консервативные христианские традиции. Но затем олигархи попытались блокировать решение Её величества и создать вакуум вокруг этого информированного круга высшей английской аристократии.

Такой же вакуум уже десятки лет модулируется вокруг принца Чарлза и его духовной и политической деятельности. То же происходит в Австрии и Венгрии. К примеру, мало кто знает, что во Франции потомки семьи генерала де Голля давно поддерживают Национальный фронт - ещё со времен Жана-Мари Ле Пена. Республиканцы давно потеряли имидж настоящих голлистов, отстаивающих национальные и духовные идеалы великого генерала, идеалы Французской республики.

Почему человек девальвирован?

Однако если кто-то видит в проблемах современной цивилизации чисто экономические или политические проблемы, он жестоко ошибается. Общество искусственно поляризуют на «правых» и «левых», чтобы не дать пассионарным (выражающим специфическое для каждого этноса стремление к обновлению и развитию) людям объединиться в единый кулак.

Проблема не в капитализме или социализме, проблема современного мира - в деградации человека. Сам человек дебилизирован и девальвирован современными западными СМИ и системой образования. Именно его статус искусно понижают в современном мире мировые олигархи и их «чёрное» жречество. Человек перестал быть форпостом духовности и прогресса. Он деградировал, ведь несколько веков против него ведут тотальную войну те, кто хочет управлять миром ценой понижения человеческого интеллекта и статуса.

Арнольд Тойнби и Томас Карлейль считали, что историю делают великие личности. И это - истинная правда. История - не безликий процесс, её творят люди одаренные и сильные. Именно они создают государства, общественные корпорации и философские идеи. Поэтому, чтобы остановить всякое сопротивление этой сатанинской машине, что стоит за мировым правительством, человека-личность уничтожают. Делая это давно, во всех направлениях, начиная от Ламетри, Гегеля, Дарвина и заканчивая Фрейдом с его «эдиповым комплексом».

Человека привязали к сексуальным аффектам и обезьяне. Но мы знаем, что со времен Платона человек не стал умнее, а наша социальная и семейная жизнь не слишком изменилась. Апогей деградации наступил в ХХ в., когда ценой маргинализации, люмпенизации, дебилизации и сексуальной революции человека опустили на тот уровень, который он занимает сегодня. В настоящее время явное большинство человечества действительно - пасынки обезьяны, но не как не отроки Божии, как говорили до реформы Никона русские старообрядцы.

Такой человек выпадает из истории. Он, ковыряясь в зубах, смотрит порносайты и играет в тупые Интернет-игры. Он ушел в иллюзорный мир, потеряв чувство реальности. Человек пал, а падшего тяжело поднять. Великий молдаванин Мирча Элиаде писал, что по законам традиционного нормального общества ничего нельзя изменить, можно лишь начать сначала.

Может, у нас ещё есть шанс на возрождение. Но это касается не всех, а только тех, кто сохранил собственное мнение и волю к сопротивлению, кто не борется за статус сверхчеловека, как мечтал Фридрих Ницше, тех одиноких бастионов, по словам Юлиуса Эволы, кто твердо стоит на позициях гуманного и духовного человечества. Нам не нужен недочеловек, дебилизированный потомок обезьяны, но нам не нужен и сверхчеловек. Его мы уже видели, нам нужен настоящий человек – тот, кто несёт в себе великий завет предков и природы о том, что ты создан по образу и подобию Бога. Нам нужен человек мира, традиции, сильная природная личность.

Назад к природе человека, во след Жан-Жака Руссо! - вот истинная здоровая социальная позиция. Назад к своему естеству и духовности, к тому времени, когда мы не противостояли биоценозу и природе, а были частью этого единого живого организма.

Мир народов разнообразен

Как всё, сказанное выше, может быть актуально и для Молдовы? Мы находимся на авансцене тех вызовов, что я изложил в первой части своего исследования. Ещё Черчилль говорил, что Балканы - мягкое подбрюшье Европы. Здесь, куда ни ударь, везде рвётся. К тому же Балканы - ворота Европы, а Молдова - это ещё и южное окно евразийской цивилизации. Значит, всё, обозначенное выше, здесь будет происходить наиболее остро и радикально. Но ментальность народов юго-восточной Европы, в том числе молдавского народа, сопротивляется этому вызову современности.

Молдаване по своей сути консервативны и набожны, и есть шанс, что наш народ выстоит перед этими вызовами современности и сатанинской контринициации высших правителей мира. Но есть проблема - разнородность и разобщенность нашего народа и отсутствие полноценной устойчивой и традиционной элиты.

Человечество - это народы. Каждый народ имеет свои этноформы. В последние годы историки и этнографы интересуются лишь националистическим, негативным аспектом национального развития. Но есть и позитивные аспекты. Это - духовная составляющая, богатая национальная культура, национальные традиции и обычаи, культура труда и, конечно, вера. Язык - лишь форма коммуникации и проявление национальной идентичности. Основное - это духовная сокровищница нации.

Этнос порождается и умирает в соответствии с общественными процессами, а в масштабах современной геополитической реальности это происходит весьма динамично. Этническое самосознание - это проявление органичности и национальной идентичности. Нет двух похожих народов. Всё это - цветы в кладовой истории человечества.

Украинский воз, в который запрягают волов, отличается от русской телеги. Японская наковальня не такая, как русская. Польские и русские кузнецы в старину придавали разную форму топору и лопате. До революции на Кавказе при одинаковых климатических условиях балкарцы строили одноэтажные дома, а осетины, чеченцы и ингуши - каменные двухэтажные. Карачаевцы - деревянные. В Индии и Афганистане брачная церемония длится два-три дня, а на Калимантане, у племени пунанов, достаточно в присутствии старейшин вслух заявить о браке. Европейцы хлопают в ладоши в знак радости, а китайцы в знак горя и скорби.

Мир народов разнообразен и непохож друг на друга. И всё это - необъятная сокровищница в истории человечества. Мы должны её ценить и сохранять. В этих условиях, конечно, очевидно, что каждый народ по-разному реагирует на вызовы современности. У каждого - свой путь. Свой путь и у нашей Молдовы.

Вызовы современности и Молдова

Так как же скажутся инфернальные вызовы современности на нашем регионе и Молдове в частности?

Во-первых, нам необходим отказ от традиций банановой республики, где не человеческие или профессиональные качества определяют табель о рангах, а встроенность человека в социальную иерархическую лестницу. Кум тащит кума - это принцип позапрошлого века, но у нас он ещё является частью социальной реальности. Чтобы избавиться от этой социальной пошлости, нам необходимо взращивание национальной элиты.

Во-вторых, необходимы патриотизм и желание человека жить, работать на этой земле. У нас же большинство населения мечтает поскорее сбежать в другие страны и города и навсегда теряет связь с родиной.

В-третьих, необходимо создать условия для того, чтобы человек в Молдове мог трудиться на благо себя и общества. Возможно, мне скажут, что у нас неправильная экономическая политика. Не в этом дело. У нас социальный бардак? Нет. Перефразируя профессора Преображенского из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце», скажу, что у нас бардак в головах. Следовательно, восстанавливать и лечить надо не общество, а человека - основную социальную единицу, которая сегодня из-за той же дебилизации, корни которой обозначены выше, превращается в ноль.

В-четвертых, нация - это семья, но не только кровь определяет эту личную идентификацию. Нам необходима интеграция национальных элит в единый этнический организм. Интеграция, а не подавление. Как говорил Мао, пускай расцветают все цветы. Я добавлю: но в саду, посаженном нашими предками на благодатной и щедрой молдавской земле.

Например, у Сергея Рахманинова были молдавские корни, Николая Гоголя - польские и украинские. У Фридриха Ницше предками были польские дворяне, великий немецкий поэт Генрих Гейне был еврейского происхождения. Француз Александр Дюма был внуком негритянки, а русский Александр Пушкин - потомок «арапа Петра Великого». Но эти люди сформировали национальный лик своих стран, духовный и культурный корпус, который сегодня является частью национальной самоидентификации этих стран. На его основе мы сегодня оцениваем и русских, и французов, и поляков, и немцев. Значит, и нам необходима интеграция национальных меньшинств в единый организм молдавской нации.

Молдова – общий дом

Конечно, и национальные меньшинства должны осознать, что эта страна и этот народ есть часть их судьбы, и эта земля - их родной дом. Молдова должна стать общим домов для всех живущих в ней и любящих эту страну. И тогда любой враг нам будет не страшен. Нужно помнить, что страна, нация сильна не своими просторами.

Вспомните голландцев, швейцарцев или австрийцев, нация сильна своими корнями, ведь государство как политически проявленный национальный организм - это корабль, якоря которого - в небе. Так говорили философы прошлого, наш национальный организм - в нашей земле и традициях наших предков, это и есть наш священный оплот, это и есть наше духовное небо.

Национальный и культурный традиционализм должен стать нашим духовным бастионом, священным оплотом, который не даст силам контринициации и «чёрного» жречества превратить нас в социальный пластилин. Но здесь воспитывать надо не абстрактные массы, а конкретного человека.

Именно человек несёт в себе отпечаток Творца и духа нации. Именно борьба за человека, его духовное становление должна стать частью социальной философии будущего. Человек как стержень бытия должен быть воскрешён в своём истинном лике творца, труженика, семьянина, духовного творца природы. Это касается мира в целом и молдавского исторического пути, в частности.

Завершая данное исследование критических вызовов современного мира и нашего молдавского пути, отметим следующее. Конечно, закрыть глаза на современный кризис невозможно. Молдова - слишком маленькая страна, чтобы идти своим особым путём, формируя автаркию (самодостаточность) социального, экономического и культурного пространства. Замкнуться на себе мы не можем, как и отвернутся от проблем Запада и Востока. Наша страна - шестой позвонок Евразии и нам необходимо прислушиваться ко всем веяниям.

Несмотря на молодость современного молдавского государства, мы, молдаване – исторически европейская нация, а не пёрышко на ветру. Следовательно, нам необходимо выстраивать свою национальную и геополитическую стратегию. Её суть – этнический и культурный молдовенизм во внутренней политике, нейтралитет и благоприятные отношения как на востоке, так и на западе – во внешней. Но этого мало. В одной статье отразить все проблемы и их пути решений невозможно. Можно лишь прийти к следующему выводу и на его основе трассировать свой дальнейший геополитический и духовно-исторический путь.

Отказаться от подростковых комплексов?

Есть старые европейские нации. Молдова - древнее иных государств в Европе, но в некоторых аспектах мы - младенцы. Старая Молдова - княжество Стефана Великого и Александру-чел-Бун ушло в прошлое. Была агрессия Оттоманской Порты и многовековое рабство. Всё это повлияло на наш строй и наш национальный организм. Сегодня Молдова возрождается, а вернее, формируется нация, которая стоит на пути геополитических разломов.

Как государство мы - молодое образование. Естественное, органичное, исторически проросшее, но молодое. И всё же 25 лет самостоятельного пути - это срок, большой исторический срок, учитывая ускоренный ход времени в последние века. Проблема в том, что мы думаем о себе как о политическом подростке. Хотя Республика Молдова - молодое государство, но как нация значительно древнее, и нам необходимо отказаться от своих подростковых комплексов и позиций, когда все должны нам помочь, как маленькой и молодой стране.

Нет, господа, мы не маленькие и не молоды. Мы во многом значительно более зрелы многих народов в Европе. Зрелость как человеческая, так и национальная подразумевает ответственность за принятие решений перед предками и потомками, ответственность личную и общественную. Пора ломать старые стереотипы и понять, что впереди предстоит национальная и государственная зрелость, которую нужно вернуть, обратившись к своим культурным и историческим истокам. Пора строить корпус нашего дома и его идейный фундамент, опираясь на вызовы современности и заветы предков.

В человеке, как и в этносе, важно не то, что он имеет, и не то, чем он представляется в глазах других, а то, что он есть по сути, что он содержит в себе самом. Наш самоанализ и критический подход к себе и своему историческому пути - основа грядущей зрелости, ведь то, что мы есть, намного превосходит то, что имеют другие. В этом наш дар Божий и наш шанс на будущее.