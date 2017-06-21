Шор осужден, но остается на свободе

Известный молдавский бизнесмен Илан Шор приговорен к 7,5 годам лишения свободы с исполнением наказания в колонии открытого режима. Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое решение вынес в среду суд Кишинева. Шор обвиняется в причастности к краже денег из трех молдавских банков на общую сумму примерно в 400 миллионов долларов.

Согласно решению судебной инстанции, приговор вступит в силу только после окончательного решения суда, то есть после вынесения решения апелляционной палаты. Мотивировочная часть приговора будет оглашена 17 июля. После этого стороны процесса могут опротестовать решение в апелляционной палате.

В решении суда отмечается, что до вынесения окончательного решения апелляционной палаты Илан Шор будет находится под судебным контролем. Это означает, что ему запрещено покидать территорию страны, менять место жительство без уведомления судебной инстанции, а также являться в суд по первому требованию.

Прокурор Андрей Бэешу, который требовал 19 лет лишения свободы для Шора, выразил несогласие с приговором первой инстанции и заявил о намерении обжаловать его: "Суду было предоставлено достаточно доказательств вины Илана Шора. Кроме кражи денег, доказаны факты вымогательства и другие правонарушения. Я буду добиваться вынесения более жесткого приговора".

Адвокаты также намерены обжаловать приговор, чтобы добиться оправдания своего клиента.

"Решение суда мы считаем необоснованным. Не надо забывать, что он осуществил явку с повинной, именно он первым назвал сумму украденных денег. Это было еще до доклада компании Kroll. Только Шор явился с явкой с повинной, он раскрыл схемы преступлений, назвал получателей денег посредством кредитов и другими путями. Он прекрасно понимает тяжесть своего положения. Шор рассчитывал на то, что в отношении его будет действовать норма, которая действует в отношении людей, осуществляющих явку с повинной. Оказалось, что это не так, его показания в отношении других стали элементом уголовного дела против него же", - сказал адвокат Денис Уланов.

Он подчеркнул также, что речь не идет о краже миллиарда долларов, а о меньшей сумме. По его словам, непосредственно Шор обвиняется в предоставлении ненадежных кредитом на сумму в 5,2 миллиарда лей (около 400 миллионов долларов), но в суде представлены доказательства о кредитах на сумму в два раза меньше.

"Безусловно, приговор несправедлив и мы его обжалуем. Надеемся на то, что во второй инстанции будут приняты во внимание доказательства, которые мы изначально представили суду",- заявил адвокат.

Адвокат Юлиан Балан сообщил, что адвокаты будут параллельно готовить иск в апелляционную палату и в Европейский суд по правам человека. "Это жесткий приговор не только для Илана Шора, но и для тех, кто намерен осуществить в будущем явку с повинной", - подчеркнул адвокат.

Известный бизнесмен и мэр города Оргеева Илан Шор был арестован 22 июня 2016 года. Он пребывал под арестом в СИЗО полтора месяца, после чего, 5 августа Апелляционная палата изменила меру пресечения на домашний арест