Киртоакэ продал нас вместе с долгами

Ольга ЗЛАТАЯ

Сейчас рынок управления жильем – это дремучий лес. Но он стабилен, ведь в любой кризис люди могут экономить на чем угодно, но не на оплате услуг ЖКХ. Поэтому за его передел разгорается борьба, МП ЖКХ начали банкротить. Правда кто и за что воюет, пока не совсем понятно… Выручка столичных ЖЭКов, по оценкам экспертов, – примерно 7 миллионов лей в месяц, а транзитных платежей через них проходит гораздо больше.

Версия первая, практически криминальная

В понедельник на оперативной планерке пресс-секретарь столичной примэрии Вадим Брынзанюк заявил, что на МП ЖКХ - бывшие ЖЭКи - начались атаки. В результате чего один из них уже лишился работников. По его словам, новый администратор столичного жилищно-коммунального хозяйства №23 присвоил себе около 50 тысяч лей, предназначенные для оплаты сверхурочных часов сотрудникам, которые занимались ликвидацией последствий апрельского снегопада. Работники, в свою очередь, написали заявления об уходе.

Брынзанюк говорит, что столичные ЖКХ накопили огромные долги перед предприятием «Термоэлектрика». Их начали банкротить на основании обращения поставщика тепла в суд и назначают новых администраторов, которые имеют право распоряжаться финансовыми ресурсами ЖКХ. Однако управление идет не по основной деятельности. «Их единственная цель в том, чтобы собрать деньги для возврата долга», - сказал пресс-атташе.

В свою очередь, глава управления жилищно-коммунального хозяйства Петру Гонтя говорит, что не так страшен черт, как его малюют: «В пятницу вечером у нас появилась информация о наличии конфликта. Сегодня утром рабочая группа отправилась выяснить все обстоятельства. Не думаю, что всё так ужасно, просто недопонимание. Люди получат зарплаты». Гонтя утверждает, что никто из сотрудников не подавал заявления. Возможно, это были лишь разговоры.

Вице-примар Нистор Грозаву попросил ответственных должностных лиц обратиться в правоохранительные органы.

Версия вторая, апокалиптическая

На следующий день после прозвучавшей информации в мэрии некая общественная организация «Urban Consulting» дает пресс-конференцию, на которой приоткрывает завесу тайны над делами с ЖКХ. Интересно, что ее председатель – бывший сподвижник генпримара и претор Рышановки Михай Кырлиг. Он впал в немилость и был со скандалом уволен из претуры. Кырлиг заявил, что предприятиям муниципального жилищного фонда грозит коллапс. Они накопили долги в размере более 600 миллионов лей. Это может сказаться на подготовке к отопительному сезону: «Все 23 муниципальные ЖКХ имеют временных администраторов, назначенных предприятием «Термоэлектрика», единственная цель которых возвращение долгов».

А долги накапливались очень интересно: по словам представителя ассоциации Януша Кушнира, поставщик тепла требует сейчас от муниципальных предприятий управления жилищным фондом выплатить задолженность, которая собиралась много лет. «Термоэлектрика» ежемесячно отправляет счет-фактуры МП. Последние на основе давно разработанной методологии рассчитывают, сколько тепла потребила та или иная квартира. При этом поставляемый поставщиком объем не совпадает с объемом, указанным в фактурах муниципальных предприятий, а разница расценивается поставщиком как долги ЖКХ. Однако эти предприятия не признают эти долги.

Таким образом, из-за неправильной методологии расчета, которая применяется муниципальными предприятиями, создались искусственные долги, не включенные в счет-фактуры, которые мы получаем и оплачиваем ежемесячно. «Жильцы не знают о том, что методика расчета ошибочна - и автоматически мы становимся должниками», - сказал Кушнир. Он задался вопросом: почему чиновники и работники МП за столько лет не изменили методологию расчетов, зная о проблеме?

Как всегда, крайними оказались тысячи добропорядочных граждан. Интересная деталь: с одной стороны поставщик тепла поднял вопрос о давно погашенных обязательствах. И тут надо вернуться к истории. В декабре 2013 года МСК принимает решение, оговорив условия, на которых может произойти слияние АО «Термоком» с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Однако Киртоакэ по каким-то причинам решил снизить долю МСК в предприятии в проекте решения с 33,5 процента до 5,15 процента. Таким образом, практически всю полноту управления в «Термокоме» получили ТЭЦ. А ведь доля в 33,5 процента была блокирующей, советники могли вмешаться. После решения Киртоакэ возможность города влиять на решения в «Термоэлектрике» практически свели к нулю.

Представители общественной организации напомнили, что тогда градоначальник объяснил свои действия благими намерениями. Цена вопроса о снижении доли - собственность стоимостью более чем в 2,5 миллиарда лей. Поэтому Киртоакэ тогда во всеуслышание заявлял, что пошел на этот шаг, дабы погасить долги и столичных подразделений, и жителей. Однако прошли годы - и 2,5 миллиарда, видимо, не покрыли 600 миллионов лей долгов. Кушнир не понимает: или примэрия не заплатила долги, или «Термоэлектрика» решила, что население может заплатить дважды?

Эксперты объяснили: так как поставщик тепла не имеет прямых контрактов с жителями столицы на поставку услуг, то возвращения задолженности напрямую с них требовать предприятие не может. Зато может требовать с ЖЭКов, которые банкротят и ставят своих администраторов-коллекторов. Кушнир говорит, что ежемесячно МП ЖКХ собирают около 7 миллионов лей. Остается открытым вопрос: как управляющие меняют назначение собранных средств с содержания территории и ремонта на покрытие долгов?

Версия третья - справедливая?

Януш Кушнир подтвердил и информацию о ЖКХ №23. Новый администратор собирает долги, а люди не получили зарплаты. 30 сотрудников подали заявления. «Кто будет делать работу - один администратор? А это, извините, большой район в периметре улиц Григоре Виеру, Михай Витязул и Колумна», - задались риторическим вопросом общественники.

Между тем «Термоэлектрика» встрепенулась. Глава предприятия Вячеслав Ени подтвердил, что администратор столичного жилищно-коммунального хозяйства №23 изъял 50 тысяч лей. По его словам, глава ЖКХ забрал деньги в счет своей зарплаты, которую не получал пять месяцев. Другие же сотрудники получали деньги вовремя.

Ени не скрывает, что проблема неплатежеспособности ЖКХ существует: «Еще осенью прошлого года мы запустили процедуру признания банкротами четырех ЖКХ из-за долгов за отопление и горячую воду. Мы выявили ряд нарушений, и суд назначил новых администраторов».

По версии предприятия, бывшие администраторы ЖКХ допускали кражу большого количества горячей воды и тепла: «Мы провели проверки, и оказалось, что некоторые квартиры, в которых установлено автономное отопление, продолжали пользоваться централизованным. Из 26 тысяч квартир в Кишиневе с автономками в ходе отопительного сезона нам удалось проверить 3 тысячи, 109 попались на воровстве».

По словам главы АО «Termoelectrica», процедура признания неплатежеспособными начата в отношении всех ЖКХ, кроме двух: №22 и №6. Они могут быть ликвидированы или реорганизованы. По некоторым данным, к этим кормушкам тянутся руки либералов.

Из-за бесконтрольности жируют начальники ЖЭКов, а дома ветшают

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