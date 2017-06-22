Евродепутат: Мы не можем просить денег европейских граждан на политические авантюры

Молдова не получит финансирование от Евросоюза, если не откажется от изменения избирательной системы и не будет соблюдать рекомендации Венецианской комиссии. Об этом заявил по телефону депутат Европарламента от Румынии Кристиан Преда в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

По словам европарламентария, любое отклонение от соблюдения выводов Венецианской комиссии подтолкнёт европейские структуры к тому, чтобы принять отрицательное решение по поводу финансирования Молдовы. „Мы готовы оказывать помощь Республике Молдова, но не поддерживать режим, который меняет избирательные системы, чтобы удержаться у власти. В Молдове этого не понимают. Мы не можем просить денег европейских граждан на политические авантюры в Кишинёве”, - заявил Преда.

По мнению Кристиана Преды, изменение избирательной системы не является необходимостью для молдавских граждан: „Думаю, граждане Республики Молдова ждут чего-то другого, а не избирательных систем, позволяющих кому-то удержаться у власти. Кишинёв принял бы мудрое решение, отозвав законопроект о смешанной избирательной системе”.

Пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь сообщил в ходе передачи о том, что в Кишинёв должны прибыть официальные лица из Брюсселя, чтобы ознакомиться с реальным положением дел: „ДПМ никогда не говорила, что она не будет соблюдать рекомендации Венецианской комиссии. В ЕС представлены все избирательные системы. В рекомендациях Венецианской комиссии говорится об уважении к демократии и о тех последствиях, которые может иметь введение смешанной избирательной системы реализацию системы. Они приезжают, чтобы ознакомиться с ситуацией. Правда находится где-то посередине, и европейцы пытаются узнать ситуацию, чтобы до неё добраться”.