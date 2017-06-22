Иностранные инвестиции сокращаются, хотя Молдова может быть привлекательна для инвесторов, мнения

В 2016 году был зафиксирован самый низкий уровень иностранных инвестиций за последние 20 лет. И это при том, что Молдова может быть привлекательна для зарубежных инвесторов, учитывая её расположение между двумя большими интеграционными структурами, между двумя зонами свободной торговли, которое весьма привлекательно для иностранных инвесторов с точки зрения создания предприятий на территории страны. Такое мнение высказали гости передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

„Самое важное для восточных партнёров – это возможность беспошлинной торговли с Европейским союзом, а для европейских партнёров – возможность продавать свою продукцию на восточном рынке без таможенных пошлин. В этом главное преимущество”, - пояснил депутат-социалист Владимир Головатюк.

Комментируя ситуацию с обменным курсом и укрепление лея по отношению к иностранным валютам, политик отметил, что в этом году Национальный банк Молдовы приобрёл меньше валюты по сравнению с прошлым годом, поэтому на рынке зафиксирован переизбыток валюты, а лей укрепился. „Возникает вопрос: почему Нацбанк не покупает валюту? Потому что инфляция перешла все границы. В декабре прошлого года инфляция составила 2,4%, в мае этого года – 7,4%. Целью Нацбанка является уровень инфляции в 3,5–6,5%, а у нас он составляет 7,4%. Это несёт в себе угрозу”, - сообщил депутат.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как долго Национальный банк продолжит сводить к минимуму покупку валюты.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ заявил, что Национальный банк оказался между молотом и наковальней. По его словам, поступающая в Молдову иностранная валюта не может быть инвестирована в экономику, поскольку та не работает. „Национальный банк вынужден покупать иностранную валюту, чтобы не разрушить валютный рынок. Покупая валюту, он вводит леи в экономику, но они также не могут быть инвестированы, потому что экономика не работает. Таким образом, НБМ вынужден хранить эти леи в коммерческих банках и платить за это деньги”, - сообщил Вячеслав Ионицэ.

По его словам, ежемесячный ущерб для молдавских экспортёров от укрепления лея составляет 250 миллионов леев. Кроме того, доходы граждан, живущих за счёт денежных переводов, сократились примерно на 10%.