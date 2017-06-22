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Политика
Депутаты от ЛДПМ подали запрос в Конституционный суд
22.06.2017

Депутаты  из парламентской фракции ЛДПМ подали запрос в Конституционный суд, призвав его изучить на предмет соответствия Основному закону решение парламента от января 2016 года об утверждении Правительства Филипа и его программы. Как пояснил либерал-демократ Григоре Кобзак, запрос касается исключительно тех членов правительства, которые подозревается в причастности к схеме по экспорту „анаболиков” через ГП „Poșta Moldovei”, передаёт IPN.

Как написал депутат от ЛДПМ в социальной сети, выразив вотум доверия правительству, парламент нарушил процедуру проверки чистоты репутации кандидатов, а также процедуру утверждения правительства. „Этот запрос представляет собой проверку Конституционного суда на объективность и последовательность. Поскольку в приводимых нами аргументах мы констатируем наличие схожести с предыдущей практикой высокой инстанции и ссылаемся на неё”, - написал Григоре Кобзак.

В начале июня парламентская фракция Либерально-демократической партии также инициировала вотум недоверия Правительству Филипа, в контексте его причастности, покрытия им и отсутствия с его стороны действий по борьбе с торговлей анаболическими веществами через ГП „Poșta Moldovei”.


 
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