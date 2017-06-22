Издание "Times Higher Education" опубликовало рейтинг лучших вузов Европы в 2017 годуk

Лучшее образование по-прежнему дают в Великобритании. Издание "Times Higher Education" опубликовало рейтинг высших учебных заведений Европы в 2017 году. Молдова в список не попала.

Лидирует в рейтинге Оксфордский университет, за ним следуют Кембридж и Имперский колледж Лондона. Всего в первой десятке британские вузы расположились на шести позициях.

Попали в рейтинг и четыре румынских университета, лучший из них - Бабеш-Бойяи. Он занимает 301 строчку. В список вошли также пять украинских университетов и 25 российских. Из них лишь один попал в первую сотню - Московский государственный университет занял 93 позицию.