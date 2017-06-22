Влад Плахотнюк, находясь в Брюсселе, выставил Додона лжецом

Председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк в рамках своего визита в Брюссель продолжает встречаться с различными европейсиким чиновниками, в частности с теми, кто в последнее время жестко его раскритиковал. Политик в сопровождении премьер-министра Павла Филипа и председателя парламента Андриана Кану обсудили реформы, начатые властью в Кишиневе, проблемы молдо-российских отношений и вопросы национальной безопасности. Кроме того, стороны обсудили смешанную избирательную систему и «лживые» заявления Игоря Додона, который проводит пиар-кампанию перед выборами в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе Демпартии.

Согласно сообщению ДПМ, реформы, проблемы молдо-российских отношений и вопросы национальной безопасности демократы обсудили с вице-председателем Европейского парламента Иоаном Мирчей Пашку, а также лидерами Европейской народной группы, Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) и группы зеленых.

На встрече с вице-председателем Европарламента Влад Плахотнюк представил основные шаги, сделанные молдавскими властями для модернизации общества и сближения Молдовы с Евросоюзом. Лидер демократов также рассказал об определенных трудностях, которые возникают в отношениях с Россией. Демократ также подчеркнул, что Румыния остается верным партнером Молдовы.

Высокопоставленный еврочиновник приветствовал визит руководства ДПМ в Брюссель, отметив, что необходимо услышать точку зрения и демократов о том, что происходит в Молдове. Он подчеркнул, что республика нуждается в стратегическом видении безопасности и добавил, что РМ не должна отказываться от нейтралитета.

На встрече с вице-председателем группы АЛДЕ Пятрасом Ауштрявичюсом Плахотнюк рассказал, в том числе об отмывании в Молдове 22 миллиардов долларов российского происхождения, а также о давлении, которое оказывают российские спецслужбы на молдавских чиновников, чтобы РМ отказалась от расследования этого дела.

Речь зашла и об инициативе демократов запретить российскую пропаганду. Ауштрявичюс поддержал эту идею. «Это право Молдовы запретить российскую пропаганду. Это следовало сделать давно», — сказал вице-председатель АЛДЕ. Он оценил работу молдавского правительства и отметил, что положительные результаты кабмина могут добавить дополнительные электоральные баллы Демократической партии.

Стороны также обсудили избирательную реформу в Молдове. По мнению Ауштрявичюса, необходимо провести дополнительные консультации по законопроекту. Евродепутат также назвал определенные риски перехода на смешанную избирательную систему: регионализация Молдовы и низкий процент женщин в парламенте.

Прямой диалог с лидерами Демпартии обрадовал и представителей группы Зеленых/Альянса за европейскую свободу Ребекку Хармс. Премьер-министр, первый вице-председатель ДПМ Павел Филип представил основные реформы, которые проводит правительство. В сообщении Демпартии говорится, что результаты проделанной работы можно увидеть и в опросах общественного мнения, которые показывают, что доверие к кабмину за год выросло втрое. По мнению Павла Филипа, мы находимся в такой ситуации, когда некоторые внепарламентские партии пытаются убедить Европарламент прекратить макрофинансирование. «Не надо переносить внутреннюю политическую борьбу Молдовы в Европейский парламент», — заявил премьер.

В свою очередь председатель парламента, вице-председатель ДПМ Андриан Канду омтетил, что смешанная избирательная система была обещана гражданам 17 лет назад, и это обещание повторялось во время каждой предвыборной кампании. Канду подчеркнул, что парламент учтет рекомендации Венецианской комиссии. По его словам, сложнее достигнуть полного консенсуса. Ребекка Хармс положительно оценила тот факт, что молдавские депутаты прислушаются к мнению ВК. Она также отметила, что даже в Европарламенте нет полного консенсуса.

Ребекка Хармс заявила, что необходим строгий контроль за тем, как расходуются деньги, выделенные Молдове Евросоюзом. «Я поддержала предложение отложить финансирование Молдовы после того, как президент Игорь Додон заявил, что деньги были украдены. Нужно проверить эту информацию», — сказала Ребекка Хармс. На слова Хармс Плахотнюк заметил, что от заявления президента пострадали и власти Кишинева. Он отметил, что Игорь Додон, находящийся в оппозиции, осуществляет пиар-акцию, чтобы подготовиться к парламентским выборам, которые пройдут в 2018 году. «Игорь Додон знает, что его заявления — это ложь, но к ним серьезно отнесутся в Брюсселе», — сказал председатель Демократической партии.

Делегация под руководством Влада Плахотнюка встретилась и с лидерами самой важной политической группы Европарламента — Европейской народной партией (ЕНП). «У меня нет замечаний к работе правительства Филипа и, соответственно, вас никто не будет здесь критиковать, поэтому рекомендуем не провоцировать никого и дома», — заявил председатель группы ЕНП Манфред Вебер. Руководство ДПМ и лидеры ЕНП обсудили необходимость сохранения проевропейской власти после парламентских выборов в 2018 году. В ходе беседы были затронуты и такие вопросы, как избирательная реформа, борьба с коррупцией, запрет пропаганды и свобода СМИ.

Напомним, сегодня Плахотнюк также встретился с евродепутатами группы Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) Норикой Николаи и Кристианом Преда из группы ЕНП. Отметил, что последний часто критиковал председателя ДПМ. Европарламентарии заявили, что приветствуют инициативу Демократической партии Молдовы (ДПМ) по борьбе с российской пропагандой. Впрочем, по вопросу о введении смешанной избирательной системы мнения европарламентариев разделились.

Во вторник Плахотнюк встретился с руководством группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов (APSD) Европейского парламента. Стороны обсудили тему изменения избирательной системы в Молдове, как часть процесса реформирования политического класса. Таким образом, европейские лидеры социал-демократы выступили за поддержку этой инициативы, а вице-председатель группы APSD Кнут Флекенштайн рекомендовал «парламенту Молдовы продолжить публичные обсуждения по законопроекту о переходе к смешанной системе голосования».