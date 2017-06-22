Высшая Судебная Плата подтвердила проведение референдума АНТИ-КИРТОАКЭ

Высшая Судебная Палата отклонила сегодня обращение адвокатов Дорина Киртоакэ, опротестовавших решение Апелляционной Палаты Кишинева о регистрации инициативной группы по сбору подписей для организации референдума по отставке столичного градоначальника. Согласно решению суда, жалоба признана неприемлемой.

Напомним, что Татьяна Йову, являющаяся адвокатом Дорина Киртоакэ 18 мая заявила про обжалование в ВСП решения о регистрации инициативной группы, по сбору подписей, в поддержку проведения референдума об отставке Дорина Киртоакэ с должности мэра Кишинева.

11 мая Кишиневский Суд вручил инициативной группе подписные листы и удостоверения членов группы, после того как 27 апреля АПК утвердила заявление представителей партии социалистов, с просьбой о регистрации указанной группы.

28 мая социалисты объявили о наличии необходимого минимума подписей жителей мун. Кишинэу, необходимого для организации и проведения местного референдума, по отставке генерального примара. На тот момент было собрано более 65 тысяч подписей, при необходимом минимальном числе 64 411 подписей столичных жителей.

„65 838, за 18 дней. Это больше необходимых, почти на 1400 подписей. В ближайшее время мы о наших дальнейших планах. Хочу выразить благодарность коллегам. Ежедневно почти 800 людям, собиравшим подписи, агитгруппам и поддержавшим нас жителям столицы»,- писал в те дни Ион Чебан на своей страничке в Фэйсбуке.

Согласно Избирательному законодательству, для созыва референдума необходимо наличие минимального объема подписей граждан обладающих правом голоса, проживающих на территории обозначенного административно-территориального образования. Собранные подписи должны быть предоставлены на заседание Кишиневского Суда, который располагает 15 сутками для проверки материалов дела. Позже документы будут направлены в адрес Кишиневского Муниципального Совета, который вправе одобрить организацию и проведение референдума, путем утверждения этого решения большинством голосов местных советников (минимум 26 из 51). Решение Кишиневского Муниципального Совета будет представлено Центральной Избирательной Комиссии, которая в свою очередь объявит дату проведения консультативного местного плебисцита, а также, создание избирательных участков.

Ранее социалисты заявляли о возможности проведения местного референдума в октябре 2017 года.