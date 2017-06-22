Какие условия условия содержания ожидают Илана Шора в тюрьме полузакрытого типа

Мэр Оргеева и бывший руководитель админсовета BEM Илан Шор, осужденный вчера на семь лет и шесть месяцев тюрьмы по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, будет отбывать свой срок в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа. Впрочем, до момента вынесения окончательного приговора чиновник будет находиться на свободе.

Согласно действующему законодательству, исправительными колониями полузакрытого типа являются учреждения общего и строгого режимов. В таких пенитенциарных учреждениях могут создаваться участки для изолированного содержания осужденных различных категорий. Изменение условий содержания в пределах одного пенитенциарного учреждения осуществляется постановлением начальника соответствующего учреждения о переводе осужденного с первоначальных (адаптационных) условий содержания на обычные и ресоциализационные или с обычных и ресоциализационных - на первоначальные. В каждом таком случае учитывается личность осужденного, его поведение, отношение к труду и профессиональному обучению.



В соответствии с постановлением правительства от 26.05.2006 года об утверждении Устава отбывания наказания заключенными, осужденные, находящиеся на первоначальном режиме содержания в пенитенциарных учреждениях полузакрытого и закрытого типа, при выходе из камеры обязаны точно выполнять указания персонала пенитенциарного учреждения. Для обеспечения безопасности в момент выхода из камеры заключенный может обязываться занять позицию "смирно", лицом к стене и с руками за спину. Передвижение осуществляется строем, при необходимости с руками за спиной, под надзором и в сопровождении персонала пенитенциарного учреждения.

В дополнение к вышеперечисленному заключенные пенитенциарных учреждений полузакрытого типа, находящиеся на режиме ресоциализации, могут иметь при себе и использовать деньги и ценные предметы.