Какие условия условия содержания ожидают Илана Шора в тюрьме полузакрытого типа

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Мэр Оргеева и бывший руководитель админсовета BEM Илан Шор, осужденный вчера на семь лет и шесть месяцев тюрьмы по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, будет отбывать свой срок в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа. Впрочем, до момента вынесения окончательного приговора чиновник будет находиться на свободе.
Согласно действующему законодательству, исправительными колониями полузакрытого типа являются учреждения общего и строгого режимов. В таких пенитенциарных учреждениях могут создаваться участки для изолированного содержания осужденных различных категорий. Изменение условий содержания в пределах одного пенитенциарного учреждения осуществляется постановлением начальника соответствующего учреждения о переводе осужденного с первоначальных (адаптационных) условий содержания на обычные и ресоциализационные или с обычных и ресоциализационных - на первоначальные. В каждом таком случае учитывается личность осужденного, его поведение, отношение к труду и профессиональному обучению.
В дополнение к вышеперечисленному заключенные пенитенциарных учреждений полузакрытого типа, находящиеся на режиме ресоциализации, могут иметь при себе и использовать деньги и ценные предметы.
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