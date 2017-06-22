Во сколько обойдется отдых в Вадул-луй-Водэ этим летом

Проводить лето в душном городе или за работой в поле - как минимум, обидно. Но если море и долгие отпуска не по карману, наши соотечественники выбирают молдавские зоны отдыха.

В Вадул-луй-Водах становится всё более многолюдно. Один день на базе отдыха обойдется от двухсот до трехсот леев за человека, но питание в стоимость, как правило, не входит. Влюбленной паре за сутки придется выложить 400 леев за эконом-вариант и 600, если хотят вип-комнату.

«Мы в деревянном доме, он предназначен для трех семей. Тут три комнаты, в каждой по две кровати, есть удобства. В комнате туалет, горячая вода, кондиционер. Телевизор, холодильник, доступ в Интернет», - поведала администратор пансионата Анна Грэдинару.

На территории базы отдыха можно искупаться в бассейне, позагорать и приготовить мясо и овощи на гратаре, в распоряжении отдыхающих и беседка - все это входит в стоимость за размещение. В эти дни пансионат не пустует. Люди говорят, что более экзотический отдых им не по карману.

Однако отдыхающие признают - продукты в местных магазинах стоят в два, а напитки едва ли не в три раза дороже, чем в других местах. Еду лучше привозить с собой: «Намного дороже в зонах отдыха, у нас страна бедная для таких цен. Мороженое в два раза дороже, чем на заправке в городе».

В то время, как для одних лето - это отпуска, шезлонги и бассейны, жители сел отдыхают иначе. Загорать им приходится в поле с лопатой в руках. Из развлечения - поход за водой для птицы и домашнего скота. Планов и отпусков у людей нет, многие сельчане и моря никогда не видели. Для них не только экзотический - просто летний отдых это, скорее, мечта: «Не хожу в отпуск, провожу время с сапой в руке. Никуда не поеду, некуда ехать».

Летний день год кормит - это народная пословица применима для всех жителей сёл: «Мы редко отдыхаем. Утром просыпаемся в 4-5 утра и идем в поле, до 10-11 работаем. Возвращаемся домой - немного передохнуть и вечером снова работа. Кукуруза, виноградник, - много работы. Такой у нас отдых и так жизнь проводим».

Не сидят без дела и сельские дети - у них хватает дел по хозяйству, а уже потом – игры: «Играю, уборку дома делаю, на улице подметаю». «Играем, водой брызгаемся, гуляем. Убираем дома, заботимся р животных, за огородом ухаживаем. Рассаду поливаем, траву косим - А на море? - На море нет. Нет возможности».

Большая часть населения Молдовы проживает в сельской местности.