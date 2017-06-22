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Дорин Киртоакэ объяснил, что делал в городе, находясь под домашним арестом
22.06.2017

 Примар Кишинева Дорин Киртоакэ объяснил, почему его видели на улицах города в то время, когда он находился под арестом. Киртоакэ рассказал, что каждый раз когда его фотографировали в городе, он направлялся на допрос или с допроса домой.

"А все те, кто выдумывает что-то другое, просто манипулируют", - цитирует примара realitatea.md

Такое заявление градоначальник сделал сегодня в холле суда Буюкан. Примар уклонялся от ответов на другие вопросы, объясняя это процессуальным статусом обвиняемого.

Сегодня судьи должны высказаться относительно продления домашнего ареста для Киртоакэ.

В это же время члены и сторонники Либеральной партии проводят митинг перед зданием суда. Либералы пришли поддержать генерального примара.


 
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