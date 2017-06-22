Главная Дорин Киртоакэ останется под домашним арестом ещё на 25 дней Мэр столицы Дорин Киртоакэ проведёт под домашним арестом ещё 25 дней. Сегодня, служители закона Буюканского суда частично удовлетворили требование прокуроров о продлении мандата на предварительный арест. Изначально прокуроры требовали продления ареста сроком на 30 дней. Напомним, 25 мая мэр Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан сотрудниками НЦБК. 26 мая градоначальник получил 30 дней домашнего ареста. Его подозревают в злоупотреблении власти в деле, связанном с парковками в столице. Помимо Киртоакэ было задержано еще девять человек, подозреваемых в коррупции.

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