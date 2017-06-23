Мераб Антадзе: Европейский путь развития единственно правильный для Молдовы и Грузии, интервью IPN

В чем схожесть и отличие Молдовы и Грузии на их пути к становлению независимых и развитых государств? В чем они могут положиться друг на друга и вместе на общих друзей? В чем состоят взаимные экономические интересы двух сран и как они могут поддержать друг друга в сфере снижения рисков на региональном уровне, повышения уровня их безопасности и обеспечения территориальной целостности? Об этом интервью Валерия Василикэ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Молдова Мерабом Антадзе.

- Грузия и Молдова в этом году отмечают 25-летие дипломатических отношений. Как бы Вы охарактеризовали сегодняшние молдо-грузинские отношения?

- 25 июня 1992 года, были установлены дипломатические отношения, между Республикой Молдова и Грузией. Оценивая 25 летний совместно пройдены путь, следует отметить особый характер нашего сотрудничества, в котором важное место определялось взаимной поддержке и помощи в осуществлении жизненно важных задач, стоящих перед нашими странами. Это в первую очередь было строительство реально независимых государств, основанных на принципах демократии и рыночной экономики, урегулирования конфликтов и решения тяжелейших социально-экономических проблем, которые по наследству остались нам, после развала советской империи.

- Какие совместные проекты реализуются и предстоит реализовать в будущем? В чём их полезность?

- Исходя из того, что и Молдова, и Грузия, сделали выбор в пользу европейского пути развития - и это естественно, так как для решения задач, которые стоят перед нашими гражданами и государствами, европейский путь развития, это единственны правильный выбор - думаю, что самым главным и важным на сегодняшний день для Молдовы и Грузии, является успешное участие в программе восточного партнерства и полноценное выполнения взятых на себя обязанностей в соответствии с положениями соглашения об ассоциации с ЕС.

- В каких областях двум нашим странам необходимо обмениваться опытом, учитывая тенденцию их сближения с Европейским союзом? Какие из реформ, осуществлённых Грузией в последние годы, Молдова, по Вашему мнению, могла бы взять на вооружение?

- Понимая чрезвычайную важность неукоснительного выполнения этих задач, у нас налажены очень тесные взаимоотношения по целому ряду направлений. Это консультации и обмен опытом в сферах, которые осуществляются в рамках соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС. Это борьба с коррупцией и организованной преступностью, реформы в судебной системе и правоохранительных учреждениях, вопросы, связанные с миграционными процессами, обмен опытом в процессе гармонизации законодательства, в решении социально-экономических вопросов, создания наиболее благоприятных условий для инвесторов и ведения бизнеса и улучшения в сфере услуг населения.

- Каким образом наши страны могли бы сотрудничать в целях снижения рисков на региональном уровне, повышения уровня своей безопасности и обеспечения территориальной целостности?

- Вопросы обеспечения и восстановления территориальной целостности, снижения рисков на региональном масштабе и повышения уровня своей безопасности, это те проблемы, решение которых являются жизненно важными для Молдовы и Грузии. Не удивительно, что наиболее тесное и активное сотрудничество налажено в этом направлении.

В первую очередь, это - ярко выраженная взаимная поддержка в рамках международных организациях и на всемирных форумах, связанных с региональной и глобальной безопасностью, это двустороннее сотрудничество и обмен опытом в строительстве национальных вооруженных сил, отвечающих современным вызовам и требованиям, для решения не только насущных проблем, но и для внесения своего вклада в укрепление стабильности и глобальной безопасности в мире. Не секрет, что Грузия в этом направлении достигла не малых успехов и она активно включена в операции, которые проходят под эгидой NATO, UN, EU в Афганистане, Ираке, центральной Африке, а также в антитеррористической операции в Средиземном море. Стоит подчеркнуть, что в продолжающейся под эгидой NATO операции в Афганистане, Грузия - по численности военнослужащих – второй контрибютор после США.

- Какие возможности Вы видите для потенциальных грузинских инвесторов в Молдове, и наоборот? Какие сферы могут представлять интерес для грузинских инвестиций в Молдове, и какие – для молдавских инвестиций в Грузии?

- Думаю, что в случае благоприятного инвестиционного климата, для потенциальных грузинских инвесторов и инвестиций в Молдове – также, как и для инвесторов других стран - может быть интересным и выгодным непосредственная географическая близость европейского рынка, который во много раз уменьшает время транспортировки молдавской продукции на единый рынок Евросоюза, что имеет немаловажное значение по многим ключевым параметрам. Также определенный интерес может иметь и участие грузинских инвесторов в реализации транспортных и инфраструктурных проектах.

Что касается интересов молдавских инвесторов и инвестиций в Грузии, то по моему глубокому убеждению, одним из самых выгодных направлений, безусловно является инвестиция в туристический бизнес Грузии, так как в следствии развития туристической инфраструктуры и благоприятных природных условий, Грузия стала одной из привлекательных стран, в том числе и в сфере туризма.

Согласно статистическим данным, в прошлом году Грузию посетили более 6 миллионов людей. С учетом динамики роста туризма и реализации текущих в Грузии инфраструктурных проектов, в ближайшие годы ожидается удвоение этих показателей.

Есть также не мало других направлений, которые могут заинтересовать бизнес круги Молдовы и Грузии, о чём свидетельствует проведенный в апреле этого года в Тбилиси бизнес форум, где состоялись переговоры и встречи 52 компании и деловых людей из обеих стран, и которые проходили в рамках первого межправительственного экономического заседания Молдова-Грузия.

- Вы являетесь послом Грузии в Молдове с 2014 года. Какие вещи или черты, по Вашему мнению, характерны для нас, молдаван, в наибольшей степени, как для народа и общества? Какие вещи ли черты, по Вашему мнению, отличают молдаван от грузин, и какие делают нас похожими?

- За время моего пребывания в Молдове, я довольно хорошо ознакомился с характерными чертами проживающего здесь народа и с большой ответственностью могу заявить, что молдаване имеют исключительно положительные черты характера. В основном это трудолюбивые, настойчивые и жизнерадостные люди, которые с достоинством могут переносить невзгоды и от души веселятся во время различных празднований.

Есть определенные вещи, которые во многом делают нас похожими. Подчеркну одну очень важную и древнюю традицию которая испокон веков существовала в наших странах, это выращивание винограда и производство вина. Уверен, что эта высоко культурная традиция и формирует определенные схожие черты характера. В первую очередь это гостеприимство, доброжелательность и толерантность.

Думаю, что этим и можно объяснить то уважение и особые теплые чувства, которые существуют между нашими народами.