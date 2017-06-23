Лишь 65 процентов граждан Молдовы знают о том, что их права и обязанности прописаны в Конституции

Лишь 65% граждан Молдовы знают о том, что их права и обязанности прописаны в Конституции, а также, что она является Основным законом страны. Таков один из выводов, сделанный экспертами о института SBS-AXA, который в четверг представил в Комрате опрос "Гражданская осведомленность в Украине, Молдове и Беларуси".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", политолог Сорин Мереакре сообщил, что в Украине и Беларуси, соответственно, знают о том, что такое Конституция и какие в ней отражены права и обязанности 83% и 88% граждан.

Отвечая на вопрос: "Кто является субъектом власти в Вашей стране" 34% взрослых граждан РМ назвали "народ", а 39% считают, что это "граждане республики всех национальностей".

В Молдове 30% граждан считают, что президент республики обладает "всей полнотой власти", 19% - что президент РМ представляет исполнительную ветвь власти. Лишь 40% жителей РМ твердо знают, что парламент - это законодательная власть. В то же время, каждый четвертый участник опроса уверен, что парламент - исполнительная власть.

Эксперт Василе Кантаржи подчеркнул, что важность исследования в том, что оно впервые проводилось в трех странах одновременно. В РМ опрос осуществлялся с июня по сентябрь 2016 г. и в нем было задействовано 410 граждан РМ старше 18 лет. В Беларуси приняли участие 1 тыс. граждан, а в Украине - 2 тыс. Исследование финансировалось МИДом Дании и правительством Швеции.