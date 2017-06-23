В мае объём потребительских кредитов составил почти 3,7 млрд леев

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Экономика
Жители Молдовы все чаще берут потребительские кредиты. По данным Нацбанка, в мае объем таких займов превысил три с половиной миллиарда леев. Это почти на 600 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года. Рост интереса к потребительским кредитам эксперты объясняют стабильностью национальной валюты и снижением процентных ставок.
Зарплаты 55-летней Нины Узиковой на покупку бытовой техники не хватает, поэтому она периодически берет кредиты в банках.
"Так купила холодильник, компьютер, стиральную машину. Использую такую возможность, потому что это хорошее решение", - сказал жительница Кишинева Нина Узикова.
Потребительские кредиты пользуются спросом и среди молодежи.
"Взяла в кредит телефон. Это хорошая возможность для тех, у кого нет средств купить необходимое".
Межу тем немало и тех, кто опасается иметь дело с банками.
"Рисковано брать банковские кредиты. Ну разве что, если совсем припечет".
"Никогда ничего не покупала в кредит. Лучше обходится теми финансовыми средствами, которые располагаешь".
Как отмечают продавцы бытовой техники, летом объем продаж в рассрочку значительно увеличивается.
"Ежедневно не менее пяти человек делают покупки в кредит. В основном телевизоры, холодильники, встраиваемые духовки", - отметил консультант магазина бытовой техники Олег Якимовский.
Эксперты объясняют рост интереса к потребительским кредитам их удешевлением.
"Ключевым фактором является снижение процентной ставки. В итоге кредиты становятся привлекательнее. В 2016-ом ставки превышали 16 процентов годовых. Сейчас они составляют в среднем 10 процентов", - сказал экономический эксперт Сергей Гайбу.
По данным Нацбанка, с января по май текущего года ставки по кредитам снизились на два с половиной процента.
Потребительские кредиты выдаются физическим лицам для приобретения товаров или оплаты услуг.
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