Программа Triathlon Triumph на эти выходные

Уже в эти выходные стартует первый чемпионат Молдовы по триатлону Triathlon Triumph, в парке Валя Морилор. Программа мероприятия рассчитана на два дня.

В субботу, 24 июня будет осуществляться выдача стартовых пакетов и расстановка велосипедов в транзитной зоне триатлона. Кроме этого будет работать спортивная ярмарка.

Обратите внимание, что стартовые пакеты выдаются только в субботу с 12:00 до 17:00. Стартовый пакет участника включает: рюкзак, футболку, плавательную шапочку, браслет с чипом хронометража, номер участника для футболки, велосипеда и шлема.

В 14:00 для всех желающих пройдет открытый тренировочный заплыв в озере Валя Морилор. А также спортсмены смогут отрепетировать прохождение транзитной зоны.

С 18:00 пройдет брифинг по всем этапам триатлона.

В воскресенье, с 06:00 до 08:00 спортсмены должны оставить всю экипировку в транзитной зоне, а именно велосипед, шлем, перчатки, очки, велотуфли, кроссовки, носки, кепку и сменную форму (в зависимости от экипировки). Первый этап плавательный, поэтому участник триатлона уже должен быть экипирован согласно этапу.

Отметим, что во время мероприятия будет работать камера хранения для личных вещей триатлетов, а рядом будет находится парковка для автомобилей.

С 7:00 до 8:50 будет проходить построение участников в зоне старта.

С 8:30 будет проведена разминка и официальная церемония открытия соревнований. А в 9:00 состоится общий старт Triathlon Triumph среди участников Олимпийки, Эстафеты и Супер Спринта.

Пройдя все этапы триатлона, спортсмен получает памятную медаль финишера, а лучшие будут награждены особенными подарками от партнеров мероприятия.

До 15:00 будет работать спортивная ярмарка, а после состоится церемония награждения и закрытие чемпионата Молдовы по триатлону.