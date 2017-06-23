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Исторический день: Республика Молдова отмечает 27 лет со дня принятия Декларации о суверенитете
23.06.2017

Сегодня Республика Молдова отмечает 27 лет со дня принятия Декларации о суверенитете. Документ был принят Верховным Советом ССР Молдова 23 июня 1990 года. В нем отмечается, что "Советская Социалистическая Республика Молдова есть суверенное государство", а "носителем и источником суверенитета является народ". 

Принятие Декларации о независимости было первой победой демократических сил в борьбе за национальное освобождение и возрождение. Так, в Декларации ясно обозначено, что суверенитет Молдавской ССР является естественным и необходимым условием существования государственности Молдовы.

В документе отмечается, что «земля, ее недра, воды, леса и другие природные ресурсы, находящиеся на территории Молдавской ССР, а также весь экономический, научно-технический, финансовый потенциал, иные ценности национального достояния» объявлены «исключительной собственностью Молдавской ССР».

Декларация о суверенитете была принята при одном воздержавшемся голосе.

Независимость Республики Молдова была провозглашена 27 августа 1991 года. Конституция нашей страны была принята 29 июля 1994 года.


 
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