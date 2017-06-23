Заседание суда по делу Лучинского перенесено из-за стороны защиты

В подвешенном состоянии остается бывший либерал-демократ Кирилл Лучинский. Заседание, на котором служители Фемиды должны были определиться с мерой пресечения для экс-депутата, перенесли на субботу. Адвокаты Лучинского представили новые доказательства в пользу невиновности подзащитного, и судьям понадобилось время для их изучения.

«Ходатайство стороны обвинения о продлении мандата на арест сроком на 30 дней в отношении Кирилла Лучинского совершенно необоснованно и ничем не оправдано. К досье были приложены заявления двоих обвиняемых, которые проходят по этому делу», - сказала адвокат Корина Стратан.

Впрочем, прокурор Евгений Раку трактует новые данные совершенно иначе: «К материалам ходатайства приложены доказательства, которые доказывают необходимость продлить меру пресечения».

Кирилл Лучинский утверждает, что предоставил прокурорам все необходимые документы, доказывающие его невиновность: «В деле рассматриваются два эпизода - первый относится к экономическим отношениям, речь идет о возвращении старого долга. Чтобы прояснить ситуацию, я предоставил нужные прокуратуре документы. Второй эпизод относится к компании с хорошей репутацией Toast Delux. Эту компанию мы с друзьями открыли из патриотических побуждений».

Экс-депутат настаивает, что с Банка де Економий не имел никаких дел и обвинения в его адрес - необоснованны.

«В моем деле нет ни одного сомнительного кредита. Я не знаю, откуда в деле взялся Banca de Economii, лично у меня никаких связей и дел с этим банком не было», - сказал Кирилл Лучинский.

«Фактически речь идет о двух совершенно безвредных юридических отчетах. Их подкрепили юридическими и торговыми контрактами. Мы не понимаем, почему сторона обвинения таким странным образом придает уголовный статус юридическим отношениям», - отметила адвокат Корина Стратан.

По данным прокуроров, в 2012-2014 годах несколько офшорных компаний перевели одной из фирм Лучинского более 400 тысяч долларов - были задействованы фиктивные контракты. Следователи считают, что эьти деньги получены по сомнительным кредитам из Banca de Economii, Banca Sociala și Unibank. В 2013 компания, выгодополучателем которой является бывший депутат, якобы взяла в Унибанке другой кредит, без залога - на пять миллионов леев.

Также Лучинского обвиняют в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере. Экс-депутат находится под домашним арестом с 27 мая.