Словесная баталия Воронин-Лянкэ: новые обвинения политиков в зале парламента

Владимир Воронин и Юрие Лянкэ вновь сошлись в словесной баталии. Глава ПКРМ заявил, что вице-спикер виноват в банковской краже. В ответ вице-председатель парламента обвинил Воронина в лицемерии.

"На одном из предыдущих заседаний была реакция Международного валютного фонда и Всемирного банка поводу господина Лянкэ. Почему вы, господин председатель парламента и все те, кто сегодня находится у власти, не реагируете на эти заявления? Я ничего не услышал по поводу данных заявлений. Согласны или не согласны? Лянкэ будет привлечен к ответственности или что с ним будет дальше? Или вы будете сидеть так?", - лидер ПКРМ Владимир Воронин.

"Господин Воронин, я дорожу вами даже больше, чем вы дорожите мной. И я благодарю вас за то, что вы на каждом заседании даете мне возможность общаться с вами. Я хотел был попросить вас, если у вас есть время и способность, посмотреть один видеоролик, который я выложил, и где говорил об отношениях с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Если не поймете, пожалуйста, скажите мне и я приду и объясню вам", - отметил вице-председатель парламента Юрий Лянкэ.

Юрие Лянкэ на этом не остановился. Он обвинил Воронина в лицемерии и напомнил о периоде правления коммунистов: "Я вам также расскажу, что случилось в ваше время, поскольку вы демонстрируете столько лицемерия и лжи. В том числе, о том, как вы возложили долги банка на Banca de Economii, один миллиард, вы также создали дыру. Поэтому, оставьте эту ложь, обвинения".

Это уже не первая пикировка между депутатами. На одном из предыдущих заседаний, лидер ПКРМ потребовал привлечь к ответственности главу Европейской народной партии. Лянкэ в долгу не остался. Он обратил внимание на слухи по поводу имущества, накопленного Владимиром Ворониным.