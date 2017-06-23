Анекдот об еврее и прокуроре в связи с арестом Шора рассказала Гонца

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Политика
Анжела Гонца прокомментировала решение суда, вынесенное в отношении примара города Оргеев.
Журналистка и бывшая жена Влада Филата не обошла вниманием решение суда по делу Илана Шора. На своей странице в социальной сети женщина указала на комичность ситуации.
- Прокуроры и представители НАЦ имеют все шансы повторить известный анекдот: "Еврей попал на скамью подсудимых, а прокурор получил 10 лет тюрьмы", - написала она.
Журналистка предположила, что такой сценарий мог быть в действительности прописан в кабинетах молдавских правовых органов.
Ранее стало известно, что после вынесения приговора о 7,5 годах тюремного заключения Илан Шор получил больше свободы.
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