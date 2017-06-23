Анекдот об еврее и прокуроре в связи с арестом Шора рассказала Гонца

Анжела Гонца прокомментировала решение суда, вынесенное в отношении примара города Оргеев.

Журналистка и бывшая жена Влада Филата не обошла вниманием решение суда по делу Илана Шора. На своей странице в социальной сети женщина указала на комичность ситуации.

- Прокуроры и представители НАЦ имеют все шансы повторить известный анекдот: "Еврей попал на скамью подсудимых, а прокурор получил 10 лет тюрьмы", - написала она.

Журналистка предположила, что такой сценарий мог быть в действительности прописан в кабинетах молдавских правовых органов.

Ранее стало известно, что после вынесения приговора о 7,5 годах тюремного заключения Илан Шор получил больше свободы.