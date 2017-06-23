Киртоакэ: Моя совесть чиста, и надеюсь, я смогу убедить в этом суд

Столичный мэр Дорин Киртоакэ проведет под домашним арестом еще 25 суток. Решение суд принял по требованию прокуроров. Сам градоначальник по-прежнему настаивает на своей виновности и намерен вердикт опротестовать.

"Есть риск, что он попытается скрыться от уголовного преследования. Именно поэтому мы настояли на продлении меры пресечения. Обвиняемый показаний не дает, со следствием не сотрудничает", - сказал прокурор Дмитрий Робу.

"Я никогда не злоупотреблял служебным положением, а только выполнял свои обязанности. Моя совесть чиста. Надеюсь, я смогу убедить в этом и следствие, и суд", - сказал мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Пока шло слушание у здания суда собрались сторонники Дорина Киртоакэ, сообщает prime.md.

"Мы уверены в невиновности Дорина Киртоакэ. Я надеюсь, что срок его ареста не продлят. Здесь собрались те, кто поддерживает мэра. Ждем решения суда", - сказал депутат ЛП Алина Зотя.

"Нельзя арестовать человека за воображаемое преступление только потому, что кому-то так захотелось. Он законов не нарушал. Все обвинения надуманы", - сказал член ЛП Георге Брега.

На 30 дней продлили срок домашнего ареста и начальнику муниципального управления транспорта Игорю Гамрецкому, который проходит по делу о парковках.

Также под домашним арестом оставили бывшего советника Геннадия Иващенко, который отвечал за выбор компании, в чьи обязанности входило обустройство паковочных мест в центре столицы.