Гражданам, у которых есть долги, могут разрешить покидать страну

В скором времени лица, имеющие задолженности, смогут покинуть территорию РМ без каких-либо ограничений. Это станет возможным благодаря разработанному двумя депутатами законопроекту о поправках к Исполнительному кодексу РМ.

Ранее судебные исполнители имели право применять к дебиторам такую санкцию, как запрет на выезд из страны.

Сейчас предлагается исключить несколько норм Исполнительного кодекса. Предложенные к исключению статьи относятся к праву судебных исполнителей требовать у суда, по заявлению кредитора, наложения санкции о запрете на выезд из страны и передаче таможенной службы ответственности за исполнение данного наказания, сообщает bizlaw.md.

Авторы законопроекта предлагают полностью исключить из Исполнительного кодекса статью о запрете на выезд из страны, мотивируя это тем, что она противоречит Европейской конвенции о защите прав человека.

Депутаты утверждают, что запрет на выезд из страны является ограничительной санкцией, несоответствующей социальной опасности, спровоцированной наличием долгов. Более того, авторы проекта закона сообщают о том, что для преступлений со значительными финансовыми последствиями, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает наложение превентивной меры наказания в виде 30-дневного запрета на выезд из страны. Таким образом, предписания Исполнительного кодекса о запрете на выезд из страны сроком на шесть месяцев, в случае наличия задолженностей, необоснованны в сравнении с 30-дневной санкцией, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом.