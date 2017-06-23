Сергей ИЛЬЧЕНКО // Россия и Приднестровье: нет денег - не стало и любви

Пока руководство в Тирасполе публично заверяет население Приднестровья в том, что именно Россия непременно придет им на помощь, за кулисами происходит нечто совсем иное. И пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, и группировка в Приднестровье заинтересованы в поддержке Москвы, но денег у Кремля на них нет. Поэтому Тирасполь изо всех сил пытается не только избежать инсценированных Россией антиукраинских спецопераций, но и найти других покровителей, уже на ненавистном им Западе.

Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский

Всё началось с того, что между 5 и 9 июня в России одновременно находились представительные делегации и Молдовы, и непризнанной «ПМР». Додон находился в Санкт-Петербурге на Экономическом форуме и был допущен к Путину, назвавшему Молдову «другом России».

Одновременно в Госдуме в Москве курсировали «глава МИД ПМР» Виталий Игнатьев, а от Кишинева – второй человек после Додона в ПСРМ, формальный лидер партии и лидер парламентской фракции ПСРМ Зинаида Гречаная. Каждых из них пытался склонить россиян к помощи именно своей команде, а не конкурентам.

В качестве отступления, надо сказать, что конкуренция за российские ресурсы между Додоном и приднестровцами идет довольно давно. Приднестровцы убеждают россиян, что Додон их кинет, укрепившись у власти. Додон же заверяет, что, получив электоральный ресурс Приднестровья - в том, случае, если Россия затолкает его в Молдову, тем самым «приднестровизировав» её целиком, он получит и большинство в парламенте - а выборы уже на носу, в 2018 году. И что если так случится, то не будет у России друга преданнее чем он. И вообще, «ПМР» - это криминальная яма, поглощающая российскую помощь.

Кто прав? Да все правы. Правы и приднестровцы, заверяющие, что Додон перестанет быть пророссийским как только получит в парламенте большинство, став таким образом "Ворониным-2": президентом без больших формальных полномочий, но рулящим страной как лидер правящей партии. Правда, Додон видимо уже не получит большинство в 2018 году. Да он и не особо стремится к этому – ведь ему куда выгоднее играть роль вечного «друга России», находящегося в оппозиции. Который и рад бы развернуть Молдову на пророссийский курс - но пока не может. Поэтому надо дать ему ещё денег.

Прав и Додон, определяющий «ПМР» как площадку для распила и разворовывания российской помощи, в которую сколько ни вливай денег - всё уйдет без видимого эффекта.

А как раз лишних денег, которые можно тратить на таких политиков просто ради престижа, но без видимой пользы, у России сегодня нет.

Вот и встал вопрос: что с этим цирком делать? Россия пока заняла серединную позицию: поддерживает понемногу и тех и других, но пытаясь использовать их в каком-нибудь полезном для Кремля деле. Такое дело нашлось – это присоединить их к российскому фронту против Украины.

Благо антиукраинские позиции Тирасполя вырисовались ещё с 2004 года, и в 2014 окончательно оформились в безоговорочную поддержку оккупантов.

Да и Додон старается как может в том же направлении. Он и Крым уже называл российским - правда, потом соскочил, мол, имел ввиду, что «Крым российский сейчас и по факту». И принимал боевичку из Донбасса, фотографируясь с ней в свою предвыборную кампанию. И бурно протестовал против высылки пяти российских дипломатов, основная дипломатическая деятельность которых, как сейчас выяснилось, заключалась в вербовке граждан Молдовы как агентов или боевиков для «ЛДНР».

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с гражданкой РФ Марьей Наумовой, которая незаконно посетила оккупированные территории Украины, постила свои фото с боевиками

В общем, сбор политиков из Кишинева и Тирасполя на «круглый стол» в Госдуме на тему «Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья» и предназначался для укрепления антиукраинской коалиции на южных границах Украины. Это была смелая попытка и молдавских, и приднестровских представителей заставить дружить против Украины, позабыв, хотя бы на время, о взаимной вражде и распрях.

Тем более, что проводилось собрание под общим руководством известно разжигателя нынешней украинско-российской войны, председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Но результаты россиян совсем не обнадежили. Вместо того, чтобы виновницей всех бед называть именно Украину, присутствующие приглашенные гости сошлись в клинче… между собой.

Зинаида Гречаная от украинской темы ушла в сторону и ограничилась критикой правительства Молдовы, которое выкинуло из страны пятерых российских вербовщиков под дипломатическим прикрытием. А в кулуарах случился уже откровенный скандал, когда приднестровцы и молдаване начали выяснять отношения между собой. В общем, получилось некрасиво.

Думцы во главе с Затулиным только беспомощно разводили руками.

Не получилось натравить присутствующих на Украину и у чиновников Администрации президента России. Они позвали на встречу Игнатьева, где озвучили предложение о необходимости проведения информационной атаки против Киева. Она даже была уже подробно расписана: общий план, основные лозунги, список «украинских экспертов», которые должны были комментировать ситуацию в нужном русле и даже «дружественные» украинские ресурсы, которые дадут приднестровцам. Но Игнатьев попросил денег на приднестровскую часть информкампании. А москвичи отказали - мол, уж на это сами найдите, в конце концов, для вас же стараемся, снимая блокаду. Видимо, не желая «таскать каштаны из огня за спасибо» Игнатьев дипломатично предложил продолжить переговоры позже – надеясь таким образом, что в Москве одумаются и позже денег таки дадут.

Британский экспресс

Далее события развивались еще интереснее. Прибыв из Москвы в Тирасполь и Кишинев соответственно обе группировки вместо того, чтобы совместно облаивать Украину, сцепились друг с другом уже публично.

Взаимные обличения пошли буквально волной. Игорь Додон выступил с пространным интервью в эфире «НТВ-Молдова» и заявил, что независимость Приднестровья выгодна только «князькам с Левобережья», Западу и унионистам. На резкие эпитеты он не поскупился: «воры российских денег», «пушечное мясо», «откаты от газа». И назвал главной своей задачей «объединение страны» и «улучшение жизни людей».

В Тирасполе обиделись и, отмечая 25-летие войны в Бендерах в 1992 году, заявили, что, мол, «если Молдова воспринимает Приднестровье своей территорией, то там погибли сотни людей - возбудите уголовное дело и дайте правовую оценку произошедшему». И вообще – «высказывания отдельных политиков - это всего лишь высказывания. Главное — правовая позиция государства. А если её нет, то есть вероятность повторения».

А 16 июня «президент ПМР» Вадим Красносельский, «председатель правительства ПМР» Александр Мартынов и уже упоминавшийся Виталий Игнатьев неожиданно для всех обнаружились в Лондоне. И похоже на то, что они вылетели туда прямо из Москвы. В Лондоне они были приняты директором управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Николой Поллитт. Красносельский даже выступил с лекцией об «историко-правовых основах государственности ПМР» в дискуссионном клубе Oxford Union.

Кишинев запротестовал и попросил Лондон больше не принимать приднестровских чиновников на официальном уровне. Британцы заявили, что поездка была частной, ее организатором выступил Oxford Union, а МИД Великобритании просто воспользовался возможностью, чтобы напрямую сообщить тираспольским лидерам об официальной позиции британского правительства: приднестровский конфликт должен быть разрешен с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Молдовы и (тут внимание, следим за руками) предоставлением особого статуса Приднестровью.

Иными словами, можно говорить о том, что Британия предложила Тирасполю посреднические услуги в переговорах с Кишинёвом. Зачем, и в обмен на что? Вероятнее всего, на отказ от пророссийской ориентации и на продолжение атаки на пророссийского Игоря Додона.

Такой вариант не то, что возможен - он очевиден. До 80% торговых связей «ПМР» завязано на ЕС. Россия нужна приднестровскому режиму только как силовая крыша и финансовый донор. Жадная Россия, не дающая денег лидерам «ПМР», чьи дети давно уже учатся и живут в Великобритании и США, Тирасполю просто уже не нужна. Любовь к ней они легко обменяют на свою легализацию в Европе – после чего Приднестровье выведут из российской игры. А рядовых приднестровцев, зомбированных пропагандой из телеящика, без особых проблем перепрограммируют недели за две-три.

Судя по некоторым внешним признакам, достигнув понимания c приднестровцами британцы уже приступили к рабочим переговорам и с Кишиневом для реализации такого плана.