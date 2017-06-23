Меркель после встречи с Санду: Институты ЕС должны внимательно следить за ситуацией в РМ

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что европейские институты должны внимательно следить за ситуацией в Молдове. Об этом соощила лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду по итогам встречи с главой ФРГ. По словам Санду, соответствующее заявление Меркель сделала в четверг на заседании Европейской народной группы (ЕНГ) в Брюсселе.

Лидер ПДС не стала приводить подробности разговора с Меркель, отметив только, что речь шла о проблемах РМ и о том, что могут сделать внешние партнеры, чтобы обеспечить демократический путь республики.

Напомним, Майя Санду совершила визит в Брюссель, где встретилась с председателем Европейской народной партии (ЕНП) Джозефом Доулом, председателем Европейского совета Дональдом Туском, а также еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Среди тем, которые обсуждались на встречах, председатель партии «Действие и солидарность» особо отметила вопрос об изменении избирательной системы.

На днях визит в Брюссель совершило руководство Демпартии: председатель ДПМ Влад Плахотнюк, премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду. Они провели совместные переговоры с европарламентариями различных политических групп.

Одни представители ЕС призвали власти Молдовы учесть рекомендации Венецианской комиссии, другие — отметили, что за последние полтора года РМ показала прогресс во многих областях, однако должна продолжать бороться с коррупцией, укреплять верховенство закона и развивать экономику страны.

Дональд Туск приветствовал неизменную приверженность Молдовы к европейскому курсу и отметил работу правительства по необратимости этого процесса.

Делегация ДПМ также встретилась с представителями Европейской народной партией. «У меня нет замечаний к работе правительства Филипа и, соответственно, вас никто не будет здесь критиковать, поэтому рекомендуем не провоцировать никого и дома», — заявил председатель группы ЕНП Манфред Вебер.