Андриан Канду: В Республике Молдова никогда не существовало политического консенсуса

Председатель Парламента Андриан Канду подтвердил позицию ДПМ не отказаться от изменения избирательной системы и сказал, что будут соблюдаться рекомендации юридического характера Венецианской комиссии. Эти заявления он сделал в ходе телевизионной передачи „În PROfunzime” телеканала PRO TV Chişinău, передает IPN.

„Изменение избирательной системы желают не менее 60% граждан с правом голоса. С одной стороны, существуют демократические нормы, когда решает большинство, а с другой стороны, существует политический консенсус. В истории Республики Молдова никогда не существовало политического консенсуса. Не существует консенсуса по всем важным вопросам. В ЕС все решения принимаются большинством”, заявил спикер.

Андриан Канду считает, что эксперты Венецианской комиссии допустили ошибку тогда, когда они высказались относительно политической стороны: „Венецианская комиссия неправильно высказалась тогда, когда выразила свою точку зрения относительно политической стороны, по поводу которой не должна была высказаться. Но мы примем во внимание юридическую сторону”. В связи с этим глава высшего законодательного органа заявил, что существуют уже идеи об образовании округов и об организации голосования в диаспоре.

По словам Канду, законопроект об изменении избирательной системы был самым обсужденным проектом в истории Республики Молдова. „Никогда не существовало законопроекта, рассмотренного и обсужденного так широко, как данный проект. Давайте вспомним, как была изменена избирательная система в 1997 году, за которую проголосовали аграрии, коммунисты и социалисты. Не было никакого обсуждения, не потребовали никакой экспертизы”.