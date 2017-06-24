Серджиу Остаф: На руководящие должности в Национальном органе по неподкупности претендовали только две кандидатуры публичного сектора

На должности председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности претендовали только две кандидатуры из публичного сектора. Член Совета по неподкупности Серджиу Остаф отметил в ходе передачи ,,Пахоми” телеканала Realitatea TV, что небольшое число кандидатов на эти должности - лишь по два претендента – говорит об отсутствии доверия к процессу отбора, передает IPN.

,,Это означало бы, что в частном, неправительственном секторах, в средствах массовой информации люди не имеют достаточного доверия к процессу”, сказал член Совета по неподкупности Серджиу Остаф.

На его взгляд, другое объяснение состоит в том, что работа на этих двух должностях чрезвычайно сложная. ,,Это работа с очень сильным давлением со стороны, которому должны противостоять. Существует мало опыта до сих пор и мало функциональных инструментов для защиты этих двух должностей”, сказал член Совета по неподкупности.

Серджиу Остаф считает, что эти две должности станут в определенный момент с политическим содержанием и необходимо установить отношения с политиками для обеспечения функциональности и надежности данного органа. ,,Это учреждение должно быть обеспечено с финансовой точки зрения для того, чтобы оно работало соответствующим образом, но, к сожалению, политики, лица, принимающие решения, научились ремеслу обезглавить учреждение в финансовом смысле или создавать очень трудные условия для их реализации”, добавил член Совета по неподкупности.