Политика Не верится, что в будущем парламенте не будет Дьякова - зато туда не пустят Усатого, за которого проголосовало более 72 процентов бельчан Дебаты по изменению избирательной системы, организованный в пятницу в Бэлць правозащитной организацией Promo-Lex, выявили различные мнения участников.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", в публичном обсуждении участвовали представители ДПМ, ПСРМ, ПКРМ, платформы DA и "Нашей партии".



Министр юстиции, член ДПМ Владимир Чеботарь сказал, что законопроект о переходе к смешанной системе голосования очень важен для РМ, поскольку с ним связаны перемены к лучшему.



"Демократия в РМ молода. Каждые четыре года избиратели приходят к урнам для голосования и выбирают депутатов, законно рассчитывая на перемены. Но изменений к лучшему, вопреки обещаниям кандидатов, так и не происходит. Люди устали ждать. Они хотят и заслуживают лучшей доли сейчас, а не в туманной перспективе", - отметил демократ, считающий, что "пропорциональная система дискредитировала себя".



Он отметил, что "и кража денег из банков произошла из-за пропорциональной избирательной системы, которая несовершенна". По его мнению, нужны радикальные перемены в избрании парламента, что отражено в законопроекте, принятом в первом чтении.



Вице-председатель "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко считает, что нет плохих или хороших избирательных систем.



"Важен не тот или иной способ выборов, а применение закона о выборах. В РМ он применяется властью по-жульнически. Невозможно выиграть в азартную игру у наперсточника. Мы выступаем против изменения системы выборов", - сказал политик, отметив, что в законопроекте ДПМ и социалистов имеется "множество ловушек".



"К примеру, там есть такое требование, как личная регистрация кандидата в депутаты. Таким образом, скажем, примар Бэлць Ренато Усатый за которого проголосовали в 2015 г. более 72% бэлчан, не попадает в такой парламент", - полагает Чубашенко.



Замглавы платформы DA Александр Слусарь обратил внимание на то, что ДПМ и ПСРМ слились в едином порыве изменения выборной системы за год с небольшим до очередных выборов.



"В стране решены все проблемы? Так надо понимать согласованные действия вчерашней псевдо-оппозиции и одной из правящих партий? У нас все решено с украденным из банков миллиардом, решительно искоренена коррупция среди чиновников, все благополучно со здравоохранением и экономикой? Что политикам более нечем заняться?", - недоумевает он, уверенный, что изменения нужны ДПМ для того, что бы удержаться у власти, а ПСРМ ей в этом подыгрывает.



Депутат-коммунист Елена Боднаренко назвала нынешний состав парламента "публичным домом, в котором депутаты торгуют голосами своих избирателей к личной выгоде".



"Вся аргументация ДПМ и ПСРМ о том, что изменение системы приведет к улучшению положения в стране, построена на лжи. Они утверждают, что партии дискредитировали себя, как таковые. Но как могли потерять доверие такие формирования, как "Наша партия" и платформа DA, которые никогда не были во власти? ДПМ и ПСРМ говорят, что в парламент придут новые люди. Не верю, что в парламенте не будет Дмитрия Дьякова, Владимира Витюка и Виоллеты Иванов (последние двое - экс-коммунисты - "И."). Всю эту ложь продвигает ДПМ, а помогают ей социалисты, подбирая объедки с барского стола власти", - сказала член фракции ПКРМ в парламенте.



Она напомнила присутствующим судьбу подписей в поддержку инициативы ДПМ об изменении системы выборов.



"Папки с подписями были свалены в углу одного из кабинетов парламента. Я случайно их обнаружила и сфотографировала те листы, где утверждалось, что изменения поддержали жители района Сорока. Как бывший примар Сорок я заинтересовалось, кто эти лица? Уже после публикации в интернете установлением личности этих "подписантов" занялись журналисты. Удалось выяснить у примаров этих сел, что они в них не живут", - пояснила парламентарий.



Представителю ДПМ, министру Чеботарю из зала передали вопрос: "По какому праву, и на основании какого закона в зале дебатов находятся с десяток директоров государственных учреждений?". Чиновник затруднился дать ответ.

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