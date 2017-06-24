Происшествия Дело о мошенничестве в магазине "Unic" Четыре человека, обвиняемые в мошенничестве и причинении ущерба в особо крупных размерах магазину „Unic”, предстанут перед судом.



Обвиняемые получили право собственности на 290 кв. метров площади в здании магазина на основании фиктивного решения суда. Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до 15 лет лишения свободы, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Генеральной прокуратуры.



В результате обращения в правоохранительные органы было установлено, что в 2013–2016 годах такого решение суда не было, а судья, который подписал предполагаемое постановление, задолго до этого покинул систему. Таким образом, магазину „Unic”, который находился в управлении государства, был причинен имущественный ущерб примерно на три миллиона лей. В ходе следствия причиненный ущерб в результате отчуждения 290 кв. метров был возмещен и аннулирован.



Обвиняемым от 38 до 72 лет, трое из них родственники.

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